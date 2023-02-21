4 % نسبة ارتفاع أعداد طلبة المدارس الحكومية في رأس الخيمة

كشفت دراسة أجراها مركز رأس الخيمة للإحصاء، عن ارتفاع عدد الطلبة في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي الماضي 4%، مقابل انخفاض أعدادهم في المدارس الخاصة في إمارة رأس الخيمة بنسبة 2.5%، وعزت الدراسة ذلك إلى زيادة عدد الفصول الدراسية في المدارس الحكومية، وانخفاض عدد المدارس الخاصة برأس الخيمة بواقع مدرستين.

وأوضحت الدراسة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الدولة تولي قطاع التعليم أهمية خاصة لما لها من دور كبير في إحـداث حركة التغيير في المجتمع، وقدرة على توفير متطلبات التنمية المستدامة من الموارد البشـــرية والكوادر ذات الكفاءة العالية، وتركز الدراسة على بيانات التعليم في رأس الخيمة، وعلى أعداد الطلبة في المدارس الحكومية والخاصـــة، وعدد المدارس والفصول الدراسية في كل منهما، إضافة إلى أعداد هيئة التدريس.

وأضافت الدراسة أن عدد الطلاب في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي الماضي 2022/2021، بلغ 36 ألفاً و796 طالباً بنسـبة زيادة 4% على عام 2021/2020، إذ بلغت حصة الطلبة الذكور 53% من إجمالي عدد الطلاب، ويمثل طلاب الثانوية نسـبة 33% من مجموع الطلبة، يليهم طلاب الحلقة الثانية بنسبة 29%، أما الحلقة الأولى ورياض الأطفال فيمثل مجموعهم 38% من إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية.

وأشارت الدراسة إلى أنها رصدت زيادة في عدد المعلمين في المدارس الحكومية من 2226 معلماً عام 2021/2020 إلى 2445 معلماً عام 2022/2021 بنسبة زيادة 10%، علماً بأن 43% منهم يدرسون في حلقات مشتركة، و19% يدرسون في التعليم الثانوي، و18% في الحلقة الأولى، والنسبة المتبقية موزعة بين الحلقة الثانية ورياض الأطفال.

وذكرت الدراسة أن عدد المدارس الحكومية في رأس الخيمة بلغ 75 مدرسة خلال العامين الماضيين، موزعة بين التعليم الثانوي بنســـبة 41%، والحلقة الأولى بنسـبة 21%، أما الحلقة الثانية ورياض الأطفال فكانت نســـــبة كل منهما 19% على التوالي.

وتابعت أنها رصدت زيادة عدد الفصـول في المدارس إلى 1564 فصلاً عام 2022/2021 مقابل 1428 فصلاً عام 2021/2021 بنسـبة 10%، ولفتت إلى أن 33% منهـا موجود في المـدارس الثـانويـة، أمـا الفصـول الأخرى فموجودة في مـدارس الحلقـة الثـانيـة بنسـبـة 29% والحلقـة الأولى بنسبة 26%، ورياض الأطفال بنسبة 11%.

وبشأن التعليم الخاص فكشفت الدراسة إلى انخفاض عدد الطلاب فيها إلى 28 ألفاً و892 طالباً في عام 2022/2021 مقارنة بـ31 ألفاً و445 طالباً عـام 2021/2020، وذلك بنسبة انخفاض 2.5%، مضيفة أن 66% من الطلبة يدرسون في الحلقتين الأولى والثانية موزعين على فصل دراسي، وأن 66% من الفصول مخصـصة لطلبة الحلقتين الأولى والثانية، وعزت الدراسة انخفاض عدد الطلاب في المدارس الخاصة إلى انخفاض عدد المدارس إلى 34 مدرسة العام الدراسي الماضي 2022/2021 مقارنة بـ36 مدرسة خلال العام الدراسي 2021/2020، إذ بلغ عدد المدارس الثانوية العامة من إجمالي المدارس الخاصة 74% منها.