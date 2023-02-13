جامعة دبي تطرح 6 برامج جديدة للبكالوريوس والماجستير

كشف رئيس جامعة دبي، الدكتور عيسى البستكي، في مؤتمر صحافي، عن البرامج الجديدة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير التي تطرحها الجامعة اعتباراً من العام الأكاديمي الجديد في سبتمبر المقبل، والتي تشمل استحداث ثلاث درجات في مرحلة البكالوريوس في مجال القانون وهندسة الحاسوب والذكاء الاصطناعي، وثلاث في مرحلة الماجستير تشمل العلوم في الأمن السيبراني والعلوم في الهندسة الكهربائية وإدارة الأعمال في تخصصات «التسويق الرقمي، إدارة التكنولوجيا المالية، إدارة الإمداد العالمي والإدارة الاستراتيجية لرأس المال البشري».

وأكد أن البرامج الحديثة والمتطورة التي تطرحها الجامعة تتماشى مع رؤيتها وخططها الاستراتيجية، التي تتواءم بدورها مع خطة الخمسين عاماً المقبلة التي وضعتها القيادة السياسية لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي، وتمكين الخريجين من مواكبة التحول الرقمي في عالم الأعمال.

وقال البستكي إن الجامعة تهتم وتركز على جودة التعليم وتعمل على تخريج خريجين يخدمون المجتمع ويمثلون إضافة، لافتاً إلى أن نسبة الطلبة المواطنين في الجامعة تصل إلى 75%.

وأوضح أن وظائف المستقبل ذكية وتقنية، ستعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، مثل إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والنانوتكنولوجي، وكلها تقنيات نبني عليها كل البرامج والتخصصات، والجامعة تتجه للمستقبل بخطى سريعة تعتمد على أدوات المستقبل، واعتباراً من العام الأكاديمي المقبل سيتم استحداث درجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب ودرجة البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي، لتلبية متطلبات المستقبل من الوظائف المتقدمة.

وقال إن علوم البيانات من العلوم الحديثة لأنها تركز على البيانات الضخمة التي ستباع وتشترى في المستقبل وتعتبر الذهب الأسود للقرن الحادي والعشرين، ولذلك طرحت الجامعة برنامج الماجستير في علوم وتحليل البيانات منذ أكثر من عامين، والذي يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويعتبر من أهم البرامج المتخصصة والمطلوبة في القطاعين الخاص والعام.

ولفت إلى أن برنامج ماجستير علوم البيانات تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم، وصُمّم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل، مثل الإبداع والابتكار والحرفية في مجال تحليل البيانات والمجال الأوسع للحوسبة.