أميركية الشارقة تخرج 439 طالباُ وطالبة من فصل خريف 2022

احتفلت الجامعة الأمريكية في الشارقة بتخريج 439 طالباً وطالبة من رواد المستقبل من دفعة فصل خريف 2022 خلال حفل مميز على مسرح قاعة المدينة الجامعية في الشارقة، احتفاءً بإنجازاتهم الأكاديمية وجهودهم خلال رحلتهم التعليمية.

وترأست الاحتفال مديرة الجامعة الأميركية في الشارقة الدكتورة سوزان مام، والتي قامت بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات من مختلف تخصصات البكالوريوس والدراسات العليا.

كما أثنت على جهودهم ومثابرتهم بصفتهم ركنًا من أركان منظومة التعليم المستدامة قائلةً: "تأسست الجامعة الأمريكية في الشارقة منذ 25 عاماً تنفيذًا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة، والذي طالما عرف برؤيته المستقبيلة الثاقبة.

وأضافت في كلمتها للخريجين:" نحن نتطلع إلى رؤيتكم تشكلون المعارف وتشاركون في بناء الاقتصادات الوطنية وتعيشون حياة مدنية صحية ورغيدة و لقد اكتسبتم مهارات عديدة خلال مسيرتكم التعليمية تعلمتم منها الاجتهاد والمثابرة والتسامح والابداع والشجاعة وسنبقى فخورين بكم وبإنجازاتكم دائمًا، فأنتم خير سفراء وممثلين لجامعتكم و إن خريجونا اليوم يعملون في بعض أهم المؤسسات المحلية والعالمية في الدولة، كما تحول العديد منهم إلى رواد أعمال ناجحين قاموا بتأسيس وقيادة مؤسسات قيمتها مئات ملايين الدولارات وهناك من توجه أيضًا للعمل في الأوساط الأكاديمية ملتحقين ببعض أهم الجامعات المرموقة حول العالم، بينما اختار آخرون خدمة بلدانهم ومجتمعاتهم بصفتهم مسؤولين حكوميين ووزراء للمشاركة في وضع السياسات التي تخدم بلدانهم".

وأعربت الخريجة مها منصور، المتحدثة باسم دفعة فصل خريف 2022 فى كلمة لها عن الامتنان لكل من كان له دور في وصولهم إلى التخرج وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة التي أتاحت لهم فرصة استكمال مسيرتهم التعليمية .

وقد بلغ أعضاء خريجي دفعة خريف 2022 ما عدده 439 طالبًا وطالبة، منهم 367 من مرحلة البكالوريوس و72 من مرحلة الدراسات العليا كما انقسمت الدفعة إلى 220 من الذكور و219 من الإناث، وبلغ عدد الخريجين الإماراتيين 132 خريجًا وخريجة وتم تصنيف الخريجين والخريجات حسب كلياتهم على النحو التالي: 19 خريج وخريجه من كلية العمارة والفن والتصميم، 56 خريجا وخريجة من كلية الآداب والعلوم و118 خريجا وخريجة من كلية إدارة الأعمال، و246 خريجا وخريجة من كلية الهندسة.