جامعة الشارقة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في الاستدامة

حافظت جامعة الشارقة على المركز الأول على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة للعام السادس على التوالي ضمن التصنيف العالمي للجامعات «يو اي جرين متريك 2022- UI Green Metric» الذي يعمل على تصنيف وتقييم الجامعات على مستوى العالم في مجال التنمية المستدامة والالتزام بمعايير البيئة النظيفة، وفي إنجاز جديد يضاف لسجل الجامعة، صُنفت جامعة الشارقة هذا العام ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في مجال الاستدامة، كما احتلت الجامعة المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرتبة الثالثة على مستوى العالم العربي، والخامسة على مستوى دول الشرق الأوسط.

وقال مدير جامعة الشارقة الدكتور حميد مجول النعيمي: «حافظت الجامعة على المرتبة الأولى على مستوى جامعات الدولة للعام السادس على التوالي، بالإضافة إلى أنها انضمت وفق نتائج تصنيف هذا العام إلى أفضل 100 جامعة على مستوى العالم بتقدمها 38 مرتبة مقارنة بنتائج العام الماضي لتصبح في المركز 81 عالمياً، وتقدمت أيضاً في التصنيف نفسه على المستويات الإقليمية، حيث احتلت الجامعة المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والمرتبة الثالثة على مستوى العالم العربي والخامسة على مستوى دول الشرق الأوسط».