441 تصريح نقل مدرسي في عجمان العام الجاري

أفادت مؤسسة المواصلات العامة والتصاريح بهيئة النقل في عجمان، بأن عدد التصاريح الخاصة بالنقل المدرسي في الإمارة بلغت منذ بداية العام وحتى الآن 441 تصريحاً، فيما بلغ عدد تصاريح المشرفين والمشرفات 904، و896 تصريحاً للسائقين.

وأكدت هيئة النقل في عجمان، خلال ورشة تدريبية تناولت فيها الاشتراطات واللائحة التنظيمية للنقل المدرسي، ومواصفات الحافلات، أنها وضعت اشتراطات ولوائح تنظيمية للنقل المدرسي، وكذلك حددت المواصفات الداخلية والخارجية للحافلات المدرسية، مع ضرورة تطبيق الحافلات المدرسية في إمارة عجمان كافة لاشتراطات المواصفات القياسية الإماراتية، ومن بينها مواصفات الأمن والسلامة، والمواصفات الداخلية والخارجية للحافلة، لضمان رحلة آمنة لطلاب المدارس أثناء وجودهم في الحافلات المدرسية، ويمكن الحصول على التصريح من خلال الموقع الإلكتروني.

واستهدفت الورشة الجهات المشغِّلة للنقل المدرسي في إمارة عجمان، حيث أشركت الهيئة المتعاملين في تطوير نظام «التصاريح» لتلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم، ما يحقق سعادة المتعاملين ورفع رضاهم.

وقال مدير مؤسسة المواصلات العامة والتراخيص المهندس سامي علي الجلاف، إن الورشة تأتي في إطار مسؤوليات هيئة النقل بوصفها جهة مختصة بتنظيم النقل المدرسي في إمارة عجمان، وجهة تحدد الاشتراطات والمعايير والمواصفات القياسية المنصوص عليها في دولة الإمارات لمزاولة النشاط والرقابة على مشغلي النقل المدرسي، واهتمامها بالوسائل التي تعزز من تطوير النقل المدرسي في الإمارة بما يتلاءم مع المواصفات والمعايير القياسية.