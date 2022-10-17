100 جامعة محلية وعالمية تتنافس على استقطاب الطلبة في «نجاح»

انطلقت أمس فعاليات الدورة الـ16 من معرض «نجاح» التعليمي في أبوظبي، الذي يقام تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والذي يستمر حتى غد 18 أكتوبر، بمشاركة 100 جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل الدولة وخارجها، تتنافس على استقطاب الطلبة، عبر تسليط الضوء على أحدث برامجها التعليمية في مجال البكالوريوس والتعليم العالي.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من الجامعات الإماراتية، بجانب جامعات دولية، إضافة إلى وجود ممثلي سفارات ومستشارين في قطاع التعليم، لتقديم النصائح حول خيارات التعليم العالي، وعمليات استصدار التأشيرات وإجراءات السفر، وتضمنت التخصصات المعروضة من الجامعات، العلوم الطبية، والهندسة بفروعها، وعلوم الفضاء، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة النظيفة، والزراعة والبيئة، والتربية، والاقتصاد، إضافة إلى السياحة والفندقة.

وأكد القائمون على معرض «نجاح»، أن المعرض يلتزم بمساعدة الطلاب المقيمين في دولة الإمارات على تحقيق أهدافهم في المرحلة الجامعية ومسيراتهم المهنية، حيث يتيح لهم الفرصة لاستكشاف الخيارات المتوافرة في مجال التعليم العالي، سواء في الجامعات الخارجية أو المحلية.

وقدمت جامعة زايد خلال مشاركتها مشورات وإرشادات لجميع زوار منصة الجامعة، كما قدمت تعريفاً شاملاً لـ20 برنامجاً تقدمها الجامعة.

فيما يقوم المسؤولون عن جناح جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا باطلاع الطلبة على التخصصات المتاحة في مجالات الطب والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمعلومات حول الوظائف المتمركزة حول التكنولوجيات الناشئة مستقبلاً.

وتوفر جامعة خليفة أكثر من 15 مجالاً في برامج دكتوراه، إضافة إلى برنامج دكتور في الطب، و17 برنامج ماجستير، و16 برنامج بكالوريوس.

كما كان للطلبة فرصة لقاء أعضاء هيئة تدريسية وإدارية في جامعة أبوظبي، للاطلاع على أحدث البرامج الأكاديمية المتنوعة لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا.

فيما أكدت جامعة محمد بن زايد، أنها تواكب بمشاركتها في معرض نجاح احتياجات طلبة المرحلة الثانوية والدراسات العليا، للتعريف ببرامجها العلمية ومساقاتها الأكاديمية.

8 جامعات يابانية

شهد معرض نجاح مشاركة واسعة من مؤسسات تعليمية يابانية، بهدف تشجيع الطلبة الإماراتيين على تطوير تعليمهم وخبراتهم الأكاديمية في اليابان، حيث وُجد ممثلون من الجامعات لاستقطاب بعض ألمع طلاب المدارس الثانوية والجامعات الإماراتية لمواصلة تعليمهم في اليابان. وضم جناح دولة اليابان في المعرض خمس جامعات يابانية، شملت جامعة هيروشيما، وجامعة جوشيبي للفنون والتصميم، وجامعة كيوتو للعلوم المتقدمة، وجامعة كيوشو، إضافة إلى جامعة ناغويا للتجارة والأعمال، في حين تحضر الحدث ثلاث جامعات أخرى عبر الإنترنت، تضم جامعة ريتسوميكان، وجامعة أيزو، وجامعة واسيدا.