طالبة تبتكر إصبعاً ذكياً لمساعدة المكفوفين

ابتكرت طالبة مواطنة في الصف الـ11 بمدرسة الشفاء بنت عبدالله في كلباء، إصبعاً ذكياً لأصحاب الهمم من فئة المكفوفين، لمساعدتهم على شراء اللوازم المعيشية من الأسواق التجارية.

وقالت المعلمة بالمدرسة ومشرفة المشروع، عائشة عبدالرحمن الزرعوني، لـ«الإمارات اليوم»: «نفذت الطالبة حفصة إبراهيم جمعة المراشدة، مشروع الإصبع الذكي في مدة زمنية لا تتجاوز شهراً ونصف الشهر، وتقوم فكرته على ارتداء المكفوف قفازاً في إصبع واحد، ويكون القفاز مزوداً بجهاز لقراءة ملصق السعر (الباركود) على المعروضات في الأسواق التجارية، ومن ثم يتمكن من اختيار ما يرغب في شرائه بسهولة، ومن دون مساعدة الآخرين».

وأضافت أن المشروع يسهل حياة المكفوفين، ويجعلهم أكثر قدرة على التفاعل مع متطلبات حياتهم دون انتظار مساعدة، مشيرة إلى أن الجهاز مكون من قفاز يرتديه المكفوف في إصبعه، وجهاز لقراءة الأسعار.

ولفتت إلى أن النموذج الأولي للمشروع يبدو كبير الحجم نسبياً، لكن عند تنفيذه بشكل عملي لعرضه في الأسواق يمكن تصغيره إلى أقل حجم ممكن، بحيث لا يكون عبئاً على الشخص الذي يستخدمه.

وذكرت الزرعوني أن الطالبة تلقت دعماً كبيراً من إدارة المدرسة التي تكفلت بمصروفات شراء مكونات المشروع، كما حظيت الطالبة بتشحيع كبير من ذويها، منوهةً بأنه تم المشاركة بالمشروع في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم دورياً في شهر فبراير من كل عام.

• الإصبع الذكي تقوم فكرته على ارتداء المكفوف قفازاً في إصبع واحد، مزوداً بجهاز لقراءة «باركود» السلع في الأسواق.