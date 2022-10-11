«التربية»: كتاب الرياضيات لا يمثل عبئاً على الطالب لتوافره على منصات التعلم الذكي

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن كتاب الرياضيات للصف التاسع (مسار متقدم)، أحد المراجع المتاحة أمام الطالب لدراسة هذه المادة، ولا يمثل عبئاً بما يتضمنه من صفحات يبلغ عددها 1000 صفحة، إضافة إلى أنه متوافر على منصات التعلم الذكي، ما يعفي الطالب من حمله من وإلى المدرسة.

جاء ذلك رداً على سؤال «الإمارات اليوم»، حول كتاب الرياضيات للصف التاسع (مسار متقدم)، الذي يتضمن 14 موضوعاً، وسيتم تدريسه خلال الفصول الدراسية الثلاثة من العام الدراسي الجاري، وبلغ عدد صفحاته 1000 صفحة، وبذلك يمثل عبئاً على الطلبة، حسب أولياء أمور طلبة.

وأوضحت الوزارة أن كتاب الرياضيات للصف التاسع المتقدم، هو وعاء من الأوعية التعليمية لمصادر التعلم لمنهج مادة الرياضيات للمسار المتقدم للصف التاسع طوال العام الأكاديمي 2022-2023، إضافة إلى أن دليل المعلم يوضح التسلسل في طرح الوحدات التدريسية في الخطة الأكاديمية لمنهج المادة والتي تتكون من تسع وحدات من أصل 14 وحدة تخدم المخرجات التعليمية المستهدفة، وهذه الوحدات التسع مقسمة على الفصول الدراسية الثلاثة، إضافة إلى خيارات للأنشطة الإثرائية المتوافرة على المنصات التعليمية المتاحة للطالب والمعلم كخيارات إضافية لما هو متوافر في كتاب الطالب.

وبيّنت الوزارة أن النسخة الإلكترونية للكتاب متوافرة للطالب والمعلم على منصة «الديوان» أو المنصات الأخرى للتعلم الذكي، والتي تسمح للطالب بالاستغناء عن حمل الكتاب بصورة يومية معه إلى المدرسة واستخدام النسخة الإلكترونية في كل وقت من أوقات التعلم داخل الصف الدراسي وخارجه، ما يجنب الطالب عناء حمل الكتاب المطبوع من وإلى الصف الدراسي. ويظل الكتاب المطبوع أحد المراجع التي يمكن أن يرجع لها الطالب خلال الدراسة في المنزل أو في المدرسة من ضمن بقية المصادر التعليمية المتوافرة لجميع الطلبة.

من جهة أخرى، تنفذ مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خلال العام الدراسي الجاري برنامجاً تدريبياً يستهدف جميع معلمي التخصصات والمراحل الدراسية التي تدرّس باللغة العربية.

ويهدف البرنامج الذي تطبقه إدارة التطوير المهني ورعاية الكادر المدرسي في المؤسسة خلال 30 ساعة تدريبية، إلى تعريف المعلمين بأهمية امتلاك الطلبة لمهارات الاستيعاب القرائي في مختلف الحصص الدراسية، وتأثير ذلك على تحصيل الطلبة في مختلف المواد، وتعزيز مهاراتهم في صقل كفايات الطلبة القرائية بما يحقق تجربة تعلّم ناجحة في مختلف المواد الدراسية.

ويتكوّن البرنامج التدريبي من ثلاث وحدات، تتوزّع على طرق عدة هي التدريب الإلكتروني والقراءات الذاتية والجلسات النقاشية.

ووجهت المؤسسة المدرسين بضرورة التقدّم للاختبار القبلي، والالتزام بحضور التدريب وتنفيذ المهام المطلوبة في مكان العمل وتسليمها لرئيس وحدة الشؤون الأكاديمية أو من ينوب عنه قبل 25 أكتوبر الجاري، للتقييم ضمن الوقت المحدد كشرط للحصول على الساعات التدريبية، إضافة إلى المشاركة والتفاعل في الجلسات النقاشية وتبادل الخبرات. وسيتم إجراء التقييم في الوحدة التدريبية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بين 15 نوفمبر و15 ديسمبر المقبلين.