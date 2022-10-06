محمد بن راشد يوجه «الإمارات للتعليم» بتشكيل مجلسين للمعلمين وللقيادات المدرسية

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بتشكيل مجلس للمعلمين ومجلس للقيادات المدرسية لإشراكهم في عملية اتخاذ القرار في المجال التعليمي والتربوي الميداني، وأكد سموه ثقته الكبيرة فيهم وفي حكمتهم.

وأعرب سموه، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، عن شكره للمعلمين، وقال: «شكراً لأصحاب أنبل رسالة وأعظم مهمة وطنية، لولاهم لم نكتب حروف حياتنا ولم تنهض بالعلوم دولنا».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تغريدات على «تويتر» أمس: «وجهنا اليوم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تشكيل مجلس للمعلمين ومجلس للقيادات المدرسية لإشراكهم في عملية اتخاذ القرار في المجال التعليمي والتربوي الميداني.. ثقتنا كبيرة فيهم وفي حكمتهم.. وفريقنا القيادي لتطوير تعليمنا لا يكتمل بدونهم».

وأضاف سموه: «لولاهم لم نكتب حروف حياتنا.. ولولاهم لم تنهض بالعلوم دولنا.. ولولاهم لم تعرف أجيالنا الخير من الشر والحق من الخطأ.. شكراً لجميع المعلمين والمعلمات.. شكراً لأصحاب أنبل رسالة وأعظم مهمة وطنية».

نائب رئيس الدولة: شكراً لأصحاب أنبل رسالة وأعظم مهمة وطنية.. لولاهم لم نكتب حروف حياتنا ولم تنهض بالعلوم دولنا. ثقتنا كبيرة في المعلمين والمعلمات وفي حكمتهم.. وفريقنا القيادي لتطوير تعليمنا لا يكتمل من دونهم.