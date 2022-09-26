جامعة الشارقة تستقبل طلبة "أولى طب" بحفل الرداء الأبيض

أقامت كلية الطب في جامعة الشارقة حفل "الرداء الأبيض وقسم الولاء" لطلبة السنة الأولى المنتسبين لكلية الطب وعددهم 247 طالب وطالبة ممن اجتازوا المرحلة التأسيسية في الجامعة وانتقالهم للسنة الأولى بكلية الطب، بحضور نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب الدكتور قتيبة حميد، وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب، والطلبة وأولياء أمورهم.

وأكد الدكتور قتيبة حميد أن كلية الطب في جامعة الشارقة كانت قد قبلت 700 طالب وطالبة العام الماضي في السنة التأسيسية، وتم اجتياز 247 طالب وطالبة لهذه المرحلة، وهم الطلبة المتميزون، واليوم نحتفل بهم لانتقالهم للسنة الأولى من خلال حفل الرداء الأبيض وهو التقليد المتبع في الكليات الطبية بالعالم وهو فرصة لالتقاء الطلبة مع عميد كلية الطب وأعضاء الهيئة التدريسية ومساعدة الطلبة على ارتداء الرداء الأبيض إيذاناً بعبورهم لمرحلة علمية جديدة ثم أدائهم قسم الولاء للجامعة.

وأكد أن الطلبة الذين تم إلباسهم الرداء الأبيض اليوم هم أطباء المستقبل ونحن نعول عليهم بأن يكونوا أطباءً مبدعين إنسانيين في المقام الأول، مضيفاً أن جامعة الشارقة لديها مجمع طبي متفرد على مستوى المنطقة، ويتم تطويره وتحديثه بشكل مستمر ليواكب التطورات التي يشهدها العالم في مجال التعليم الطبي.

وفي نهاية حديثه وجه كلمة لأبنائه الطلبة حثهم من خلالها على الاجتهاد في الدراسة والاطلاع المستمر حتى بعد التخرج لأن عمل الطبيب هو عمل متواصل لخدمة الإنسانية، كما حثهم على الاستمتاع بأوقاتهم في الجامعة والمشاركة في الأنشطة الطلابية اللاصفية.