مدارس حكومية تدعو ذوي الطلبة لاستكمال بيانات الملف الصحي لأبنائهم

دعت إدارات مدارس حكومية ذوي طلبتها لتزويد مسؤولي العيادات المدرسية بالبيانات الصحية للطالب، عن طريق تعبئة أربعة نماذج صحية، حددتها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، لاستكمال الملف الصحي لطلبة الحلقة الأولى، الخاص بالتطعيم أو بالحالة الصحية العامة للطلبة.

وتواصلت المدارس مع أولياء الأمور لتعبئة أربعة نماذج صحية مختلفة، هي طلب الموافقة على إعطاء التطعيمات الخاصة بالمرحلة العمرية لكل طالب، واستبيان ما قبل جرعة التطعيم، ونموذج التاريخ الصحي للطالب، إضافة إلى نموذج الموافقة العامة.

وأوضحت النماذج أنه يتعيّن على أولياء أمور الطلبة تحديد ما إذا كان الطالب يعاني أي مشاكل صحية المذكورة في النموذج، مع ذكر التواريخ ووضع الملاحظات بدقة، ومنها الحساسية ومشاكل القلب والسكري، وضغط الدم والربو، والكلى والالتهابات، وأمراض الدم الوراثية، أو فقر الدم، والمشاكل الجلدية ومشاكل النظر، وما إذا كان الطالب قد أجرى أياً من العمليات الجراحية سابقاً، أو يستخدم أي أجهزة طبية مساعدة، وما إذا أصيب بالجدري والحصبة، أو يعاني أي مشاكل نفسية أو سلوكية.

وطلبت المدارس من أولياء الأمور تحديد الأدوية والعلاجات التي يتناولها الطالب، وذكر أي توصيات محددة صادرة عن الطبيب بالنسبة للتغذية والرياضة أو أي نشاط يومي في المدرسة. ويجدر بأولياء الأمور إرفاق تقرير طبي عن الحالة الصحية للطالب، على أن يتحملوا مسؤولية إعلام ممرض المدرسة عند حصول أي تغيير في الحالة الصحية للطالب المذكورة في النماذج.