«الشارقة للتعليم الخاص» تحدّد ضوابط التعامل مع حالات «كورونا» في المدارس

ألزمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، المدارس الخاصة، بعدم اتخاذ أي قرارات بخصوص تعليق التعليم جزئياً أو كلياً بسبب الإصابات بـ«كوفيد-19»، إلا بعد الرجوع إلى الهيئة والحصول على موافقتها وفق ضوابط وشروط واضحة.

وأكدت الهيئة بحسب الدليل الإرشادي لتشغيل المدارس الخاصة الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنها ستقوم بشكل منتظم بمراجعة ودراسة الوضع الوبائي في كل مدرسة من المدارس الخاصة في الإمارة وفق البيانات المتوافرة على المنصات الإلكترونية المتاحة من قبل الهيئة وتقارير الجهات الصحية المعنية، أو بناء على التقارير الرقابية ودراسة الوضع الوبائي، وقد تتخذ الهيئة قراراً بتعليق التعليم والتعلم الحضوري في المدرسة على ألا تتعدى مدة التعليق ثلاثة أيام كحد أقصى.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة أن يكون لكل مدرسة سياسة وإجراءات طبية مفصلة، والتي تبين بالتفصيل إجراءات الطوارئ المتخذة للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بـ«كوفيد-19»، وإذا تبين أن الطالب أو أحد الكوادر المدرسية لديه أحد أعراض الإصابة بالفيروس أثناء وجودهم في المدرسة، مثل الحمى (37.5 درجة مئوية فما فوق) أو السعال أو آلام الجسم أو التعب أو ضيق التنفس أو التهاب الحلق أو سيلان الأنف أو الإسهال أو الغثيان أو الصداع أو فقدان حاسة الشم و/أو التذوق، فيجب عزل الحالة على الفور وإخطار ولي الأمر، أو إحالة الحالة إلى المستشفى بحسب شدة الأعراض، لاتخاذ الإجراء اللازم.

وتابعت الهيئة: «يتم الاتصال من قبل الطاقم الطبي بالعيادة المدرسية مباشرة مع ولي أمر المشتبه في إصابته (إذا كان طالباً)، أو بشخص مسؤول عنه إذا كان بالغاً، ويتم عزل الحالة المشتبه في إصابتها بـ(كوفيد-19) في غرفة العزل ولا يُسمح لغير الكادر الطبي في المدرسة بدخول غرفة العزل وهم يرتدون كامل معدات الوقاية الشخصية، وتلتزم المدرسة بمتطلبات الجهات الصحية الخاصة بالتعامل مع أي حالات مشتبه بفي إصابتها بـ(كوفيد-19)، واتخاذ ما يلزم لضمان نقلها خلال ساعة واحدة بحد أقصى إلى خارج المدرسة».

وشددت الهيئة على أنه لا يجوز عودة الحالة إلى المدرسة إلا بعد زوال الأعراض المرضية المتعلقة بـ«كوفيد-19» تماماً، وظهور نتيجة سلبية لفحص «كوفيد-19» لمدة لا تزيد على 96 ساعة.

ولفتت الهيئة إلى ضرورة قيام المدرسة بإجراءات تتبع المخالطين مع جميع الأشخاص من معلمين وطلبة وإداريين وغيرهم، الذين كانوا قد خالطوا الحالة الإيجابية خلال وجودها في المدرسة أو في الطريق إلى/من المدرسة، وتلتزم المدرسة بحفظ البيانات والمعلومات في قاعدة معلومات/سجلات، وتقوم بتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات عند الطلب لغرض التدقيق والتحقق.

سجلات ومعلومات دقيقة عن الزائرين

أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ضرورة احتفاظ كل مدرسة بسجلات ومعلومات دقيقة عن الزائرين، قد يُستفاد منها في تتبع المخالطين، بما في ذلك أسماؤهم وأرقام هواتفهم وتواريخ وأوقات الزيارة والأشخاص الذين تواجدوا معهم خلال الزيارة، مشددة على أهمية تطبيق سياسة (البقاء في المنزل إذا لم تكن على مايرام) للطلبة والمعلمين وبقية الكوادر المدرسية الذين تظهر عليهم أعراض مرضية متعلقة بـ«كوفيد-19».

وفي حالات طوارئ «كوفيد-19»، يجب على المدرسة اتباع إرشاداتها المعتمدة لحالات الطوارئ من قبل طبيب أو ممرضة مؤهلين يعملان في المدرسة، مع الحرص على ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة.

«الشارقة للتعليم الخاص» تدرس الوضع الوبائي في كل مدرسة وفق البيانات المتوافرة على المنصات الإلكترونية.