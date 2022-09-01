منح وميزات دراسية للطلبة الدوليين المتفوقين في أبوظبي

أعلنت جامعة أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، عن تخصيص 100 منحة دراسية للطلبة الدوليين المتفوقين، مع إمكانية ترشح الطلبة الجامعيين المؤهلين للحصول على الإقامة الذهبية في أبوظبي، وغيرها من الميزات الدراسية الخاصة، في خطوة تهدف إلى جذب أفضل المواهب والمتفوقين إلى الإمارة.

جاء ذلك بموجب مذكرة تفاهم تحدد أطر التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين، وقعها كل من المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين حارب المهيري، ومدير جامعة أبوظبي البروفيسور وقار أحمد.

وتنص المذكرة على آليات التعاون بين الجانبين لتسهيل التحاق الطلبة الدوليين الحاصلين على المنح الدراسية بالجامعة، مع إمكانية الترشح للحصول على الإقامة الذهبية في أبوظبي، وذلك للطلبة الجامعيين المميزين ممن لهم الأحقية أو أهلية الحصول على الإقامة الذهبية، إضافة إلى توفير رسوم دراسية مخفضة للطلبة الحاصلين على الإقامة الذهبية في أبوظبي ضمن فئة خريجي المدارس الثانوية المتميزين، فضلاً عن التنسيق على صعيد منح أولوية المقاعد الدراسية لطلبة الثانوية العامة المتفوقين الحاصلين على الإقامة الذهبية في إمارة أبوظبي تحت فئة الطلبة النابغين، وذلك بما ينسجم مع أنظمة جامعة أبوظبي والأعداد التي يتم اعتمادها.

وبموجب المذكرة، قد يتأهل خريجو المدارس الثانوية بمتوسط 95% فما فوق للحصول على منحة جامعية بنسبة تصل إلى 50% بناءً على التخصصات المختارة، مع أولوية الحصول على هذه المنحة للطلبة الحاصلين على الإقامة الذهبية في أبوظبي.

يذكر أن مكتب أبوظبي للمقيمين يعمل على مساعدة المقيمين على الاستقرار والاندماج في المجتمع المحلي في إمارة أبوظبي، كما يسهم في تطوير مجموعة من الخدمات الذكية التي تهدف إلى استقطاب المواهب العالمية، وتوفير الإرشادات والمعلومات لجميع المقيمين الحاليين والجدد، إضافة إلى إعداد أبحاث وبرامج تسهم في تعزيز الحياة الفريدة في الإمارة، كما يدعم المكتب السياسات والبرامج والمبادرات التي من شأنها تحسين نمط حياة كل من يقيم في أبوظبي.