مركز حتا يوزّع هدايا على الطلبة مع بداية العام الدراسي

زار وفد من مركز شرطة حتا عدداً من المدارس في منطقة الاختصاص، قدم خلالها التهاني بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، وقدم هدايا للطلاب والطالبات.

وتقدم مدير مركز شرطة حتا، العقيد مبارك الكتبي، بالتهنئة باسم القيادة العامة لشرطة دبي إلى الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، وذوي الطلبة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، قائلاً «نتمنى بداية قوية ومميزة تتفق وطموحات القيادة، وحجم المسؤولية الكبيرة التي نحمل شرفها جميعاً من أجل هذا الوطن الغالي».

وثمّن الجهود المخلصة المبذولة في سبيل الارتقاء بالتعليم والوصول به إلى آفاق العالمية، بما يلبي احتياجات المجتمع من مخرجات تعليمية على درجة كبيرة من الكفاءة، وبما يواكب حركة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة في كل المجالات، من أجل بناء جيل المستقبل القادر على التفكير والابتكار والإبداع ومواصلة المسيرة، والوصول بها إلى أعلى معايير التنافسية العالمية.

وأكد الكتبي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسات التربوية والتعليمية ذات العلاقة بالطالب، سواء في الجانب الأمني أو الاجتماعي أو الثقافي أو الصحي بصورة مستمرة، من أجل حماية المكتسبات الوطنية، حيث وضعت في مقدمة اهتماماتها مصلحة الأجيال المقبلة من أبناء الوطن.

وزار رئيس قسم الشؤون الإدارية في المركز، المقدم هلال حمدان خلفان، مدرسة حتا 2، وتقدم بالتهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وذوي الطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكداً حرص شرطة دبي على الشراكة مع المدارس، وتوفير الأمن والأمان لهم وللجميع.

وحث الطلاب على الاهتمام بالتعليم، وأن يكونوا قدوة لزملائهم، ومصدر فخر لأهلهم، وبذل مزيد من الجهد في تحصيل الدروس، حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، مشيراً إلى أن مركز شرطة حتا، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، سيكثف الدوريات في مناطق المدارس، للحفاظ على انسيابية حركة السير، كما سيقوم بتنظيم محاضرات توعية في المدارس.

ووزع خلفان الهدايا على الطلاب والطالبات بمشاركة الشرطي منصور والشرطية آمنة.