غرفة عمليات لمراقبة رحلات الحافلات المدرسية في الشارقة

أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رفع جاهزية وكفاءة أداء المواصلات المدرسية، بهدف تحقيق أعلى معايير الأمن والأمان والسلامة للطلاب أثناء رحلتي الذهاب والعودة من المدرسة، حيث عزّزت من تطبيقها لمشروع منصة «أولادكم في أمان» الذي تستفيد منه 122 مدرسة من المدارس الخاصة التابعة للهيئة.

ويتميز المشروع بقدرته على توفير خدمة نقل مدرسي آمنة، تتيح لولي الأمر تتبع الحافلات المدرسية أثناء رحلة الذهاب والعودة من وإلى المدرسة عبر التطبيق الذكي، والذي تقوم عبره مشرفة الحافلة بتسجيل صعود الطلبة ونزولهم، ما يتيح لذوي الطلبة متابعة أبنائهم.

كما يقوم موظفون متخصصون في الهيئة بمراقبة ومتابعة الرحلات كافة من خلال غرفة عمليات وتحكم في مقر الهيئة، مزوّدة بأربع شاشات يقوم من خلالها الموظفون المختصون بمراقبة الأداء والبيانات لكل الحافلات التابعة لمدارس الإمارة. ووفقاً للدليل الإرشادي لتشغيل المدارس الخاصة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، دعت الهيئة المدرسة إلى إعادة جدولة أوقات المواصلات المدرسية للتأكد من توافقها مع الخطة التشغيلية للمدرسة، وألزمت المدارس باتباع ثمانية إجراءات للتأكد من نظافة وسلامة وأمان الحافلات المدرسية في جميع الأوقات.

وتضمنت الإرشادات، السماح باستخدام الحافلات المدرسية بطاقة استيعابية 100%، مع المحافظة على المسافة الآمنة بشكل معقول لضمان عدم التلاحم الجسدي والتهوية الكافية وتحديد أماكن الجلوس للطلبة، مع ضرورة تطهير وتعقيم الحافلات المدرسية بشكل يومي.

ودعت الهيئة إلى الالتزام بإرشادات الجهات الحكومية المعنية بالمواصلات بشأن وضع مطهرات اليد في الحافلات المدرسية، وتحديد نقاط محددة لمداخل الحافلات المدرسية والسيارات الخاصة، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع بالاشتراك في برنامج «أولادكم في مأمن»، وتزويد أولياء الأمور والطلبة ببروتوكولات المواصلات المدرسية.

وألزمت الهيئة سائقي ومشرفي الحافلات بممارسة كل إجراءات وبروتوكولات السلامة التي يتم نشرها من قبل الجهات الحكومية المختصة في الإمارة.

وفي عجمان، أطلقت هيئة النقل ممثلة في مؤسسة الخدمات التجارية مبادرة لطلاب المدارس خلال أول أيام العام الدراسي 2022-2023، وذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي توليها الهيئة اهتماماً كبيراً من خلال إشراك المجتمع واستهدافه في الفعاليات والمبادرات كافة التي تسهم في تعزيزها.

واستهدفت المبادرة طلاب المدارس الذين تنقلهم مركبات أجرة مهرة، لتشجيعهم على بدء العام الدراسي بكل إيجابية ونشاط.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية بالهيئة أحمد صقر المطروشي، إلى أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس، وتسهم في تحفيزهم للعام الدراسي الجديد.

وتم خلال المبادرة توزيع المستلزمات المدرسية على الطلبة الذين استقلوا مركبات أجرة مهرة، حيث تُعد أجرة مهرة من المركبات المخصصة للنقل النسائي والعائلي وتسهم هذه الخدمة في توفير الخصوصية والأريحية لمستخدمات مركبات الأجرة.

الغرفة مزوّدة بأربع شاشات يراقب من خلالها الموظفون المختصون الأداء والبيانات لكل الحافلات التابعة لمدارس الإمارة.