مدارس خاصة تقدّم تسهيلات لدفع الرسوم

قررت مدارس في الإمارات الشمالية تقديم تسهيلات لدفع الرسوم الدراسية لمساعدة ذوي الطلبة العائدين من الإجازة الصيفية، منها دفع الرسوم الدراسية على ستة أقساط بدلاً من أربعة، وإمكانية دفع القسط الأول في شهر سبتمبر المقبل، مع تقسيط بقية المبلغ على أشهر العام الدراسي دون شيكات، أو الدفع من خلال التقسيط عبر البنوك المعتمدة لدى المدارس.

وأوضحت مدارس أن تلك المبادرة تأتي من باب تسهيل تسجيل الطلبة المتأخرين الذين لم يتم تسجيلهم قبل الإجازة الصيفية، خصوصاً مع بقاء 17 يوماً على بداية العام الدراسي المقبل، ولإعطاء ذويهم الفرصة للتسجيل وفقاً لظروفهم المالية.

وأضافت مدرسة خاصة تطبق المنهاج البريطاني، أنها قررت منح ذوي الطلبة تسهيلات في دفع الرسوم الدراسية، منها دفع 30% من الرسوم خلال الفصل الدراسي الأول، مع تقسيط بقية المبلغ على أشهر السنة الدراسية دون أخذ شيكات منهم، لمنحهم الراحة الكافية في دفع بقية الرسوم حسب ظروفهم الاقتصادية، على أن يتم دفع كامل الأقساط قبل بداية الامتحانات النهائية للعام الدراسي المقبل.

وأشارت إلى أن التسهيلات لا تشمل الكتب والزي والمواصلات، وإنما الرسوم الدراسية، حيث يجب على ذوي الطلبة دفع بقية الرسوم مع بداية الفصل الدراسي، كونها مستلزمات وخدمات مستقلة ولا تتبع المدرسة بشكل مباشر.

ولفتت مدرسة أخرى تطبق المنهاج الأميركي إلى أنه يمكن لذوي الطلبة دفع الرسوم الدراسية على ستة أقساط أو أكثر بدلاً من أربعة، مع إمكانية حصول الأشقاء على خصم بقيمة 5% على كل طالب، لتخفيف الأعباء المالية على ذوي الطلبة، ولضمان حصول الطلبة على مقاعد دراسية قبل بداية العام الدراسي المقبل، خصوصاً لمن يعاني أزمة مالية جراء السفر والعطلة الصيفية.

وأوضحت أنها تطبق سياسة مرنة في الحصول على الرسوم الدراسية للطلبة المسجلين لديها، لأنها تهتم بالدرجة الأولى بالمصلحة التعليمية والتربوية للطلبة، مع مراعاة ظروف أسرهم المالية دون أن تتساهل في حقوقها المالية من الرسوم الدراسية.

وأضافت أنها أعطت ذوي الطلبة الفرصة لشراء الكتب والمناهج الدراسية من خارج المدرسة، سواء من المكتبات إن توافرت أو من خلال المواقع الإلكترونية لوجود فارق سعر كبير بين الكتب المتوافرة في المدرسة نظراً لجودتها كونها كتباً ملونة، وبين الكتب التي تبيعها المكتبات كونها مصورة بالأبيض والأسود، إذ إن فارق السعر سيحدث فرقاً كبيراً بين ذوي الطلبة الذين لديهم أكثر من طالب في الفصول الدراسية، مشيرة إلى أنه تم استثناء رسوم المواصلات والزي من تسهيلات الدفع، ويجب على ذوي الطلبة دفعها مع بداية العام الدراسي بشكل كامل.

ولفتت مدرسة خاصة لديها فرعان وتطبق المنهجين البريطاني والأميركي، إلى أنه يمكن لذوي الطلبة دفع الرسوم الدراسية من خلال وضع شيكات بتواريخ تناسب وضعهم الاقتصادي دون أن يكونوا ملزمين بتواريخ محددة، شرط أن لا يتجاوز تاريخها شهر مايو المقبل، إضافة إلى الدفع من خلال التقسيط عبر البنوك التي تتعامل مع المدرسة.

وأضافت أن دفع القسط الأول ملزم لجميع الطلبة بنسبة 30%، وأن المبلغ المتبقي يخضع للتقسيط حسب الآلية المتبعة في المدرسة، والتي تشمل تسهيلات لذوي الطلبة، وأن رسوم الزي والمواصلات والكتب الدراسية مستثناة من التسهيلات، كونها تتبع شركات خاصة ولا تتبع المدرسة.

وذكرت أن الدفع المرن مفتوح لغاية انتهاء المقاعد الشاغرة في الفصول الدراسية، وأنه يمكن لذوي الطلبة الحضور إلى قسم التسجيل والحسابات للاستفادة وحجز مقعد ودفع الرسوم قبل غلق باب التسجيل.

• مدرسة سمحت بشراء الكتب والمناهج الدراسية من خارج المدرسة.

• %30 نسبة دفع القسط الأول في إحدى المدارس، والمبلغ المتبقي يخضع للتقسيط حسب الآلية المتبعة في المدرسة.

