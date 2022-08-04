5 شروط لتسجيل الأطفال في الحضانات الحكومية بالشارقة

أعلن مجلس الشارقة للتعليم، عن فتح باب حجز المقاعد في الحضانات الحكومية بإمارة الشارقة وفق الأولويات المعتمدة، داعياً أولياء الأمور من موظفي حكومة الشارقة الراغبين بتسجيل أطفالهم الدخول على الموقع الإلكتروني: http://sns-shj.ae.

وحدد دليل الحضانات الحكومية في الشارقة، سن القبول في الحضانات الحكومية ليبدأ من ثلاثة أشهر وحتى سن القبول في مرحلة رياض الأطفال، فيما حدد خمسة شروط للتسجيل في الحضانات الحكومية منها أن تكون الأم عاملة، وأن يكون أحد الوالدين من مواطني دولة الإمارات، والتقدم للتسجيل في المواعيد المحددة لذلك من مجلس الشارقة للتعليم، مع الالتزام بدفع الرسوم في المواعيد المحددة، وتستقبل الحضانة الأطفال من سن ثلاثة أشهر حتى سن القبول في الروضة.

ولفت المجلس إلى سبع خطوات لتسجيل الأطفال في الحضانات الحكومية هي: إنشاء حساب مستخدم جديد في نظام حجز مقاعد الحضانات الحكومية، وإدخال بيانات الأم والأب والطفل وإرفاق المستندات المطلوبة، واختيار الحضانة وحجز المقعد، والحصول على الموافقة المبدئية للطلب المستوفي لشروط التسجيل، وعمل الفحص الطبي، ودفع رسوم الفصل الدراسي وعدم إغلاق خاصية إدخال البيانات والمستندات خلال مرحلة حجز الشاغر.

وأوضح المجلس أن مستندات القبول والتسجيل المطلوبة هي «صورة جواز سفر الطفل، وصورة الهوية الإماراتية للطفل، وصورة الهوية الإماراتية للأم، وصورة الهوية الإماراتية للأب، وصورة بطاقة تطعيم الطفل، وصورة خلاصة القيد، وشهادة ميلاد الطفل، وصورة شخصية، وشهادة لمن يهمه الأمر من جهة عمل الأم، وشهادة لمن يهمه الأمر من جهة عمل الأب (إذا كانت الأم موظفة في جهة غير تابعة لحكومة الشارقة وذلك خلال فترة تسجيل أبناء موظفي حكومة الشارقة).

وكشف المجلس عن رسوم الفصول الدراسية في الحضانات الحكومية، موضحاً أن خطة تسجيل الحضانات تبدأ في وقت مبكر حيث تمر فترة التسجيل بمرحلتين؛ الأولى تسجيل العضوية لجميع جهات العمل ثم فتح باب التسجيل لموظفي حكومة الشارقة، وستكون على ثلاث مراحل حسب مدن إمارة الشارقة، فيما تشهد المرحلة الثانية فتح جميع الشواغر المتبقية لموظفي جميع جهات العمل.

وأوضح المجلس لـ«الإمارات اليوم»، أنه تم تحديد خمس فترات زمنية لرعاية وتعليم الأطفال هي: الفصل الدراسي الأول (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر)، والفصل الشتوي (ديسمبر)، والفصل الدراسي الثاني (يناير، فبراير، مارس)، والفصل الدراسي الثالث (أبريل، مايو، يونيو)، وفصل الصيف (يوليو، أغسطس).

وحدد مجلس الشارقة للتعليم الرسوم المعتمدة للفصول الدراسية الإلزامية، وهي الفصل الدراسي الأول (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر) بـ2400 درهم، على أن تسدد في الأسبوع الأول من سبتمبر، والفصل الدراسي الثاني (يناير، فبراير، مارس) برسوم 2400 درهم تسدد في الأسبوع الأول من يناير، والفصل الدراسي الثالث (أبريل، مايو، يونيو) بـ2400 درهم تسدد في الأسبوع الأول من أبريل.

كما حدد رسوم الفصول الاختيارية وهي: الفصل الشتوي (ديسمبر) بـ1000 درهم تسدد في الأسبوع الأخير من نوفمبر، والفصل الصيفي (يوليو، أغسطس) بـ1000 درهم لكل شهر تسدد في الأسبوع الأخير من يونيو ويوليو.

الحضانات الحكومية تتبع معايير الوقاية والسلامة كافة لحماية الأطفال من فيروس كورونا.