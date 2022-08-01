"الإمارات للتعليم" تعتمد زياً موحداً جديداً للعام الدراسي المقبل

المصدر: أمين الجمال - دبي:

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن اعتمادها زي مدرسي موحد جديد لطلبة المدارس الحكومية، وذلك بدءا من الروضة الأولى ولغاية الصف الثاني عشر، على أن يبدأ توزيعه على الطلبة وأولياء الأمور من 15 أغسطس 2022، وذلك ضمن استعدادات المؤسسة للعام الدراسي المقبل 2022-2023.

ويأتي ذلك ضمن حرص المؤسسة على توفير زي مدرسي يناسب طبيعة الفئات العمرية لكافة الطلبة على اختلاف مراحلهم الدراسية، وبما يضمن توفير مزيد من شروط الراحة للطلبة بما يتوافق مع طبيعة سير اليوم الدراسي، ويمدهم كذلك بالمتطلبات العملية اللازمة التي تحتمها عليهم طبيعة النشاطات الصفية وغير الصفية التي يمارسونها في مدارسهم، علاوة على تماشيه التام مع اشتراطات الأمن والسلامة التي يجب توافرها لدى الطلبة عند استخدامهم للمختبرات العلمية المتاحة لهم في المدارس.

وحدد دليل الزي المدرسي الموحد الجديد مواصفات الزي لكافة الطلبة، كل حسب مرحلته الدراسية، إذ أتاح خيارات متنوعة للطلبة تناسب فئاتهم العمرية، بما ينعكس على بيئتهم التعليمية بشكل إيجابي عبر تكريسه لقيم سامية، والتي تعتبر أساسا لتوفير بيئات تعلم قوامها المشاركة والتنافسية والمساواة، كما حرصت المؤسسة على توفير زي مدرسي ذي جودة وذلك عبر وضعها لمجموعة من المواصفات والمعايير التي يجب توافرها بالزي عند تصميمه من قبل الشركة الموردة.

وروعي في التصاميم الجديدة أن تكون الألوان منحصرة في اللونين الأبيض والكحلي، بحيث تكون مريحة وموحدة وجاذبة ومناسبة لكلا الجنسين ولمختلف الأعمار. وسيتم بيع الزي المدرسي للطلبة وأولياء الأمور من خلال 38 منفذا للبيع موزعة على مختلف مناطق الدولة وتابعة لمجموعة اللولوهايبرماركت المورد المعتمد من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

ويحاكي الزي المدرسي الموحد الجديد قيما تربوية مهمة منها تقوية الروابط والعلاقات الإيجابية بين الطلبة وشعورهم بالانتماء لمجتمع المدرسة إلى جانب تعزيزه لقيم الفضيلة والسلوكيات الإيجابية لديهم لما يمتاز به الزي من حشمة، فضلا عن حصر تكاليفه بالحد الأدنى بما يسهم في عدم زيادة العبء على أولياء الأمور في هذا المجال، كما يوفر الزي أريحية للطلبة، عبر مراعاته لمتطلبات العملية التعليمية وساعات الدراسة وبيئتها ومتطلبات اليوم الدراسي المختلفة بنشاطاته المتنوعة، سواء الصفية أو غير الصفية. وتتيح المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني http://www.ese.gov.ae الدليل الكامل للزي المدرسي الموحد الجديد للتعرف على أسعاره وأماكن تواجد منافذ بيعه.

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