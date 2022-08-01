طلاب جامعة دبي يبتكرون نظاماً لتسجيل الطلبة في دقائق

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نجح فريق من طلاب كلية الهندسة ونظم المعلومات في جامعة دبي في إعداد وابتكار نظام جديد وتطبيق لتسجيل طلبة الجامعات خلال دقائق باستخدام نظام «أليكسا» الذكي، ما يوفر الوقت والجهد على الطلبة ويتم بسلاسة تامة أثناء فترة التسجيل. وقام بتنفيذ المشروع الطلاب راشد الهاشمي رئيس الفريق وعلي الجسمي ومحمد الجنيبي وخليفة البلوشي.

وأشاد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عيسى البستكي، بابتكارات الطلبة وحرصهم على الاستفادة من برامج وعلوم الحاسبات وتقنية المعلومات التي تركز على الجوانب التطبيقية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس للجامعة هو إعداد جيل المستقبل لحياتهم المهنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق.

وقال راشد الهاشمي، إن «فكرة المشروع جاءت لأن تسجيل الطلبة يستغرق الكثير من وقت الطلبة والمرشدين الأكاديميين والشؤون المالية والإداريين، ففكرنا في طريقة لتسهيل هذه الإجراءات وتم الاستعانة بنظام (اليكسا) من خلال إعداد خطة للطالب تتضمن أولاً معلومات عن الطالب والمواد التي حصل عليها والمواد المطروحة في الجامعة، ويتم تزويده بالمواد والمساقات المطلوبة ومواعيدها، وبعدها، وبناءً على اختياراته يقوم نظام (أليكسا) بترتيب الأمور من خلال الإيميل للطالب والمرشد الأكاديمي والإدارة والشؤون المالية بصفة عامة خلال وقت قصير جداً».

ولفت إلى أن عملية تسجيل الطلبة التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً تتحول بهذه الطريقة إلى عملية سهلة ودقيقة من دون أي أخطاء، وتعطي للطالب تجربة ممتعة وسلسة في علاقته مع الجامعة.

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