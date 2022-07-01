منصور بن زايد: منظومة التعليم على موعد مع عصر ذهبي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، أن منظومة التعليم في الإمارات على موعد مع عصر ذهبي للانطلاق نحو آفاق أكثر إبداعاً، مشيراً إلى أن التعليم يتصدّر الأولويات الوطنية في الدولة بفضل العناية الفائقة التي يوليها إياه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن التعليم شكل منذ انطلاق مسيرة الاتحاد على يد القائد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ركيزة أساسية لنهضة الوطن وتقدّمه وازدهاره، وهو نهج سار عليه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي أولى هذا القطاع رعايةً جعلت من منظومة التعليم الإماراتية نموذجاً رائداً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حرص صاحب السمو رئيس الدولة على استمرار تطوير منظومة التعليم في الإمارات، لتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز البيئة المُتميّزة لتربية أجيال المستقبل وتعليمهم بما يُلبّي احتياجات النهضة الوطنية الشاملة، إذ ترسم الرؤية السديدة لسموه مسار تميّز الإمارات في تعزيز تنافسية أجيال المستقبل، وتمهيد الطريق لهم نحو الإبداع والابتكار في مختلف التخصّصات والمجالات المعرفية.

وثمّن سموه، الدور الرائد الذي تنهض به «جائزة خليفة التربوية» في نشر ثقافة التميّز في الميدان التعليمي والتربوي داخل الدولة وفي الوطن العربي، مشيراً سموه إلى أنها نجحت في اكتشاف كثير من المواهب التعليمية.

جاء ذلك خلال احتفال الأمانة العامة لـ«جائزة خليفة التربوية» بتكريم الفائزين في دورتها الـ15، في «فندق قصر الإمارات» بأبوظبي، أمس، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، نيابة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وبلغ عدد الفائزين 35، منهم 18 على المستوى المحلي، و17 على مستوى الوطن العربي.

وكرم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الفائزين، مثمناً جهودهم في نيل شرف هذه الجائزة التربوية المرموقة، متمنياً لهم دوام التوفيق في النهوض بقطاع التعليم محلياً وعربياً ودولياً.

وأكدت الأمين العام للجائزة، أمل العفيفي، أن الجائزة دشنت مجالاً جديداً خلال الدورة الحالية هو مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر بفئتيه: فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.

وأشارت إلى أن الدورة الـ15 شهدت إقبالاً كبيراً على المستويين المحلي والعربي.

منصور بن زايد:

«التعليم شكّل منذ انطلاق مسيرة الاتحاد ركيزة أساسية لنهضة الوطن وتقدّمه».

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