8 فرق طلابية تمثل الإمارات في أولمبياد الروبوت بألمانيا

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، الجهة المُنظمة للمسابقات الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي في الإمارات، تأهل ثمانية فرق إلى نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي، التي تستضيفها ألمانيا في نوفمبر المقبل.

ويأتي الإعلان في أعقاب ختام مرحلة التصفيات الوطنية، التي أجريت بين 4 و6 يونيو، و25 يونيو، بمشاركة أكثر من 500 فريق.

ونظمت الدائرة التصفيات تحت شعار «روبوتي صديقي»، وشهدت نسخة هذا العام مشاركة الطلبة بأعمارٍ راوحت بين 8 و19 عاماً.

وشهدت التصفيات المحلية مشاركة أكثر من 1800 طالب، شكّلوا 512 فريقاً، بما في ذلك 402 فريق من المدارس الحكومية والخاصة، و34 فريقاً من مدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي، و76 فريقاً من مؤسسات أخرى، مثل الجامعات ومراكز التدريب.

وأشرف على تقييم مشاريع الفرق المشاركة فريق تحكيم ضم 83 عضواً من الخبراء، واختتمت عملية التحكيم باختيار الفرق الفائزة التي ستشارك في نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي في مواجهة الفرق المتأهلة من أكثر من 85 دولة، ضمن فئات: (روبوت المهمات، ومبتكرو المستقبل، ومهندسو المستقبل، والروبوت الرياضي).

وتوزّعت مشاركات الفرق على قطاعاتٍ عدّة، شملت الرعاية الصحية والاستجابة للطوارئ والنقل الصديق للبيئة والسيارات ذاتية القيادة، وذلك ضمن أول ثلاث فئات رئيسة: روبوت المهمات، ومبتكرو المستقبل، ومهندسو المستقبل، التي تم تنظيم منافساتها بشكلٍ افتراضي.

وفاز فريق «مُبرمج المستقبل الإماراتي» بالمركز الأول عن فئة مُبتكري المستقبل الابتدائية. وفاز فريق «الرواد» من يونيك وورلد روبوتيكس بمنافسات المرحلة الإعدادية. وفاز فريق مركز ناشئة واسط من الشارقة بفئة المرحلة الثانوية. وفي فئة روبوت المهمات، فاز فريق «ستورم تروبرز» عن المرحلة الابتدائية، بينما فاز فريق «آر بي إتش جونيور» بمنافسات المرحلة الإعدادية، وحصد فريق «خورفكان روبوميشن» مكانه في المنافسات العالمية عن المرحلة الثانوية. وشهدت فئة مهندسو المستقبل، المتاحة للمرحلة الثانوية حصراً، فوز فريق «أبولو» من يونيك وورلد روبوتيكس بالمركز الأول.

وإضافة للفئات الثلاث، نظّمت الدائرة منافسات الروبوت الرياضي في مدرسة 42 أبوظبي.

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