محمد الطنيجي: قادة الدولة ألهموني الطموح

المصدر: سمية الحمادي - أم القيوين

أكد الطالب محمد عبيد محمد بن أحمد الطنيجي، الأول في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في أم القيوين، مسار عام، أنه لم يتمالك نفسه من السعادة عندما علم بالخبر، قائلاً: «قادة الدولة ألهموني الطموح والسعي للمركز الأول في كل شيء».

وعبر الطنيجي عن شعوره بفرحة غامرة لحصوله على المركز الأول، الذي سعى إليه باجتهاد ودعم من والديه، اللذين حرصا على تهيئة الجو الدراسي المناسب له طوال العام، وتذليل أيه تحديات صادفته.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي واجهه أن امتحانات نهاية العام كانت على ورق بعدما اعتاد على الامتحانات الإلكترونية، واجتاز هذا التحدي بالمثابرة والاجتهاد، متابعاً أنه سيواصل مسيرة التميز لخدمة وطنه الذي طالما وفر كل السبل والإمكانات والدعم لكل مواطن ومقيم في الدولة.

وأضاف أنه اختار تخصص الهندسة الكهربائية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا حتى يتسنى له أن يكون فرداً منتجاً ومطوراً في تخصصه بعد التخرج.

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