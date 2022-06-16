التسجيل في «مدارس الأجيال» يبدأ اليوم

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل في مدارس الأجيال اعتباراً من اليوم الخميس، ويستمر حتى 22 من الشهر ذاته، للطلبة المواطنين ومن في حكمهم، من خلال التسجيل عبر زيارة https://ajyalschools.ese.gov.ae.

‏وأوضحت المؤسسة أن الأولوية بالتسجيل في مدارس الأجيال للطلبة ممن لديهم إخوة في المدرسة، ومن سكان النطاق الجغرافي للمدرسة، أو الطلبة الموجودين في النطاق الجغرافي ذاته للمدرسة، أو خارج النطاق الجغرافي إلى المدرسة، وسكان الإمارة.

ولفتت المؤسسة أنه سيتم النظر في الطلبات الأخرى للطلبة من خارج النطاق الجغرافي، وذلك تبعاً لتوافر المقاعد الدراسية. ‏وحددت المؤسسة شرطتين للتسجيل في مدارس الأجيال، هما تسجيل الطلبة المواطنين ومن في حكمهم للالتحاق بالصف الأول سوى المسجلين مسبقاً في المدارس الحكومية أو الخاصة، وحسب توافر المقاعد الدراسية، أما التسجيل للصف الثاني إلى الرابع فيقتصر على طلبة المدارس الحكومية فقط، وحسب توافر المقاعد الدراسية.

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