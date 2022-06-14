نظام جديد لحصر وتسجيل الطلبة في النقل المدرسي الحكومي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت مواصلات الإمارات نظاماً لحصر وتسجيل الطلبة في خدمة النقل المدرسي الحكومي للعام الدراسي المقبل 2022/2023 عبر الحافلات المدرسية التابعة للشركة.

وقال مدير مشروع تسجيل الطلبة هلال المرزوقي، إن النظام الجديد يقوم بحصر أعداد وبيانات طلبة المدارس الحكومية الراغبين في الحصول على خدمة النقل المدرسي، وسيتيح لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم في هذه الخدمة طوال شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل.

وأضاف أن النظام يهدف إلى تعزيز تجربة المتعامل مع خدمة النقل المدرسي وتطوير منظومة الخدمات الرقمية المرتبطة بها، من خلال جمع بيانات الطلبة وتسهيل وتنظيم إجراءات تسجيلهم في خدمة النقل المدرسي الحكومي وقبل مدة كافية من بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أنه ضمن خطة التعريف بالنظام وفوائده الإيجابية لأولياء الأمور وأبنائهم الطلبة ومباشرة خطة التنفيذ، تم البدء في توجيه رسائل نصية قصيرة SMS إلى أولياء أمور الطلبة وذويهم تتضمن رابط التسجيل من خلال خدمة «شات بوت» على تطبيق التواصل العالمي «واتس أب»، مدعومة بإرشادات تقدمها المساعدة الافتراضية «آمنة»، وسيتعين على الراغبين في التسجيل اتباع عدد من الخطوات البسيطة يتم بموجبها إدراج رقم الهوية الإماراتية، ورقم الهاتف المتحرك، وتحديد موقع السكن، وإضافة بيانات الطلبة الراغبين في استخدام الحافلة المدرسية للوصول إلى المدرسة، وفي حال عدم تلقي رسالة نصية؛ يمكن لذوي الطلبة الاتصال على الرقم المجاني 8006006 لتزويدهم برابط الخدمة. وعلى ضوء البيانات المستلمة، يجرى تحليل ومراجعة الطلب واختيار المسار الأنسب لتقديم الخدمة وفق نظام تحسين المسار، ليتسنى بعدها للطالب الاستفادة من الخدمة.

وأكد المرزوقي على أهمية الرصد والحصر المسبق لمثل هذه البيانات، وبما يضمن تقديم أفضل خدمات النقل المدرسي في الدولة، بالاستفادة من الحلول التقنية العصرية، وهو ما يسهم أيضاً في توفير الوقت والجهد على أولياء الأمور، كونها منصة سهلة يمكنهم من خلالها إتمام عملية تسجيل أبنائهم في الخدمة في أي وقت ومن أي مكان، علاوةً على ما تتمتع به من البساطة وسهولة الاستخدام والوصول وتوفرها للجميع، وهي الأمور التي من شأنها أن تتضافر معاً لتعزز مستويات الرضا والسعادة لدى متعاملي الشركة من أولياء أمور الطلبة في المدارس الحكومية.

• النظام الجديد يهدف إلى تعزيز تجربة المتعامل مع خدمة النقل المدرسي وتطوير منظومة الخدمات الرقمية.

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