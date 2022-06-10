الطلبة يستهلون امتحانات نهاية العام الدراسي اليوم و"الإمارات للتعليم" تحذر من 18 مخالفة

المصدر: أمين الجمال - دبي:

حدد دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، والذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، 18 مخالفة طلابية في الامتحانات.

وتشمل المخالفات حمل الطالب كتاباً، أو أوراقاً، أو مذكرات لها علاقة بالمقرر، أو موضوع الامتحان، بغرض الغش ّمنها، والدخول المتعمّد للامتحان الإلكتروني من خارج قاعة الامتحان باستخدام نطاق شبكة الاتصال المدرسي، أو انتحال شخصية الغير، بكتابة اسم طالب آخر على ورقة إجابة الامتحان، أو ثبت تعمّده إدخال استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بطالب آخر.

كما تشمل المخالفات استخدام الهاتف المتحرك أو الأجهزة الإلكترونية ذات الخاصية السمعية والمرئية، أو تركها داخل قاعة الامتحان، والغشّ، أو محاولته بمادة مكتوبة، أو الإجابات الجماعية.

ورأت أن عدم الالتزام بالبقاء في اللجنة، حتى منتصف الوقت المحدد للامتحان الورقي أو الإلكتروني مخالفة للطالب، فضلاً عن كتابة عبارات، أو رسوم منافية للأخلاق، أو الآداب العامة، أو عبارات تتضمن الاستهانة أو الاستهزاء، والإتلاف المتعمّد لورقة الإجابة، أو جزء منها، والإتلاف المتعمد لجهاز الحاسوب أو تجهيزات شبكات الاتصال وقاعة الامتحان، والكتابة على الطاولة، أو الجدار، أو النوافذ، أو الستائر، أو الأثاث، أو أرضية قاعة الامتحان، وأي فعل من شأنه الإخلال بالنظام، كإحداث الفوضى، أو التعدي اللفظي على الطلبة، أو أحد العاملين في اللجان الامتحانية.

وضمت المخالفات الاعتداء الجسدي في لجنة الامتحان، أو خارجها، أو على ممتلكات المدرسة، أو في الساحات الخارجية المحيطة بحرم اللجنة، أو ثبت الاعتداء عليهم بعد صدور النتائج. ويخالف كل طالب يحاول تصوير شاشة الامتحان، الإلكتروني أو الورقي، باستخدام الهاتف المتحرك أو الأجهزة الالكترونية، أو التسجيل الصوتي والمرئي، وتداولها في مواقع التواصل، قبل بدء الامتحان، أو بعده بحسن نيّة، أو عن قصد.

ويُخالف الطالب الذي تعمد الخروج من قاعة الامتحان وبحوزته ورقة الإجابة، أو جزء منها، أو الامتناع عن تسليمها. وإذا وجدت بحوزته قصاصات من الورق مكتوب عليها، أو على الأدوات بحوزته، أو على يديه، أو أي جزء من جسمه، أو ملابسه، ما يتعلق بالمقرر موضوع الامتحان، تعدّ واقعة للغش يعاقب عليها الطالب، فضلاً عن ثبوت استخدامه لأنظمة وبرامج إلكترونية، أو أجهزة تؤثر في سلامة تطبيق الامتحان إلكترونياً.

كما أن إنشاء مجموعات التواصل الرقمي بهدف نشر الوثائق الامتحانية وتداولها قبل بدء الامتحانات، أو بعدها بحسن نية، مخالفة يعاقب عليها الطالب. مشددة على ضرورة اتخاذ القرار المناسب لكل مخالفة من إدارة الفروع المدرسية، إذا ارتكب إحدى هذه المخالفات الامتحانية.

من جهة أخرى، بدأت امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، اليوم، حيث أدى طلبة الصفين التاسع والعاشر (مسار النخبة) امتحان مادة الكيمياء، والصف الحادي عشر (المسار المتقدم والعام) امتحان مادة العلوم الصحية، والصف الحادي عشر (مسار النخبة) امتحان مادة الكيمياء.

أما طلبة الصف الثاني عشر في مسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي فإنهم يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، من الساعة الثانية عشرة والنصف إلى الثانية والنصف، من الإثنين 13 يونيو إلى الجمعة في 17 منه، بواقع مادة واحدة يومياً.

واستهل طلبة مسار النخبة اليوم امتحاناتهم بمادة الأحياء من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى العاشرة والنصف.

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