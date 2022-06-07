توجيهات لطلاب المدارس الخاصة في الشارقة بشأن الامتحانات

المصدر: مينا غالي ■ الشارقة

أصدرت إدارات مدارس خاصة في الشارقة تعميمات بشأن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، تتضمن توجيهات للطلاب في الصفوف من الخامس حتى الحادي عشر، مشددة على ضرورة الالتزام بها.

ونصت التعميمات على ألّا يقبل أي تأخر صباحي من قِبل الطالب، ولا يُسمح للطالب بدخول المدرسة بعد الساعة 7:15 صباحاً.

وأكدت التعميمات على ضرورة الالتزام التام بالزي المدرسي والمظهر اللائق طوال أيام الامتحان، ولن يُسمح للطالب بدخول المدرسة ما لم يلتزم بذلك.

وحظرت المدارس إحضار الهواتف النقالة سواء في الصفوف أو الساحات أو الباصات، وأي هاتف يضبط ستتم مصادرته نهائياً ومحاسبة الطالب، مشددة على حظر استخدام الآلة الحاسبة للصفوف من الخامس حتى الثامن، فيما أجازت استخدامها للصفوف من التاسع حتى الحادي عشر.

وبحسب تعليمات الجهات الرسمية في الدولة، يُشترط حصول الطالب من عمر 12 سنة فما فوق على المرور الأخضر الصادر من تطبيق الحصن، ويجب على الطالب إرساله للمشرف الإداري قبل بدء الامتحانات الوزارية للسماح له بالدخول.

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