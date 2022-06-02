"التربية" تحصد جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022 في سويسرا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فازت وزارة التربية والتعليم بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022، وذلك عن مشروع " البيئة التعليمية الرقمية المتكاملة "، لفئة التعليم الإلكتروني، في إنجاز جديد يرسخ ريادة دولة الإمارات في القطاع التعليمي، ويتوّج جهود الوزارة في مجال الابتكار والاستدامة، إذ يمثل نظام التعلم الذكي للمدرسة الإماراتية منظومة تعليمية متكاملة تعتمد على الأطر التعليمية، والحلول المساندة، والأنظمة التي تطرح حلولاً تعليمية مبتكرة يعتمد بعضها على الذكاء الاصطناعي.

تم الإعلان عن الفائزين بشكل رسمي في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، خلال الاحتفال الذي أقيم في سويسرا، حيث حقق المشروع أكثر الأصوات في فئته، إذ تم اختياره ليكون المشروع الفائز بناء على مراجعة مجموعة من الخبراء لأفضل خمسة مشاريع تم التصويت عليها، وذلك بعد ترشح 360 مشروعاً لمرحلة التصويت التي جرت في وقت سابق وشهدت الإدلاء بأكثر من 1.3 مليون صوت.

يمثل منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022 أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع " تكنولوجيا المعلومات"، من أجل التنمية، إذ شارك في تنظيمه الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاونكتاد، بالتعاون الوثيق مع المشاركين لخط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، كما يعتبر المنتدى آلية فعالة لتنسيق أنشطة التنفيذ لأصحاب المصلحة، وتبادل المعلومات، وإنشاء المعرفة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج، الدكتور حمد اليحيائي، إن دولة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة تقدم نموذجاً يحتذى في المبادرات الرائدة، بالحلول التقنية والابتكارات النوعية لخدمة البشرية، والاحتياجات المستقبلية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، واستدامة التطور والازدهار، وتيسيراً لأجيال المستقبل في تكنولوجيا المعلومات، والمعرفة والتعليم والابتكار.

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