"الإمارات للتعليم" تشدد على انتظام الطلبة بالحضور خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفاد مديرو مدارس بأن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، شددت على ضرورة انتظام الطلبة في الحضور إلى مدارسهم خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الجاري، مع إبلاغ أولياء أمور الطلبة بذلك.

وأضاف مديرو المدارس الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن مديري النطاق أكدوا ضرورة متابعة المعلمين للانتهاء من جميع المقررات الدراسية قبل انطلاق موعد الامتحانات، مع إعداد خطة واضحة في تنظيم حصص للطلبة لمراجعة المواد الدراسية من الفئة "أ" النظرية، استعداداً لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث التي تنطلق في العاشر من يونيو الجاري.

وتستهدف حصص المراجعة تثبيت المهارات وتقوية الطلبة وتقديم شروحات إضافية للطلبة الذين فاتهم من المناهج أي درس خلال أيام التمدرس السابقة.

من جهة أخرى، حدد دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، 18 مخالفة طلابية في امتحانات نهاية العام.

وتضمنت المخالفات استخدام الهاتف المتحرك أو الأجهزة الإلكترونية ذات الخاصية السمعية والمرئية، أو تركها داخل قاعة الامتحان، والغشّ، أو التزود بمادة مكتوبة، أو الإجابات الجماعية.

وقالت المؤسسة إن إنشاء مجموعات التواصل الرقمي بهدف نشر الوثائق الامتحانية وتداولها قبل بدء الامتحانات، أو بعدها بحسن نية، مخالفة يعاقب عليها الطالب. مشددة على ضرورة اتخاذ القرار المناسب لكل مخالفة من إدارة الفروع المدرسية، إذا ارتكب إحدى هذه المخالفات الامتحانية.

وضمت المخالفات الاعتداء الجسدي في لجنة الامتحان، أو خارجها، أو على ممتلكات المدرسة، أو في الساحات الخارجية المحيطة بحرم اللجنة، أو ثبت الاعتداء عليهم بعد صدور النتائج. ويخالف كل طالب يحاول تصوير شاشة الامتحان، الإلكتروني أو الورقي، باستخدام الهاتف المتحرك أو الأجهزة الالكترونية، أو التسجيل الصوتي والمرئي، وتداولها في مواقع التواصل، قبل بدء الامتحان، أو بعده بحسن نيّة، أو عن قصد.

وشددت المؤسسة ضمن إجراءاتها على ضرورة التأكد من توفير البيئة المناسبة والملائمة للطلبة خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتأكد من جاهزية المبنى المدرسي من حيث توفر القاعات الامتحانية، والمقاعد الدراسية، ومختبرات الحاسوب، وأجهزة الحاسوب في المختبرات، فضلاً عن توفر شبكة الإنترنت في المدرسة.

وأفادت بأن المدارس ملزمة بتوفر خدمة "واي فاي" تغطي جميع القاعات والمرافق المستخدمة خلال فترة الامتحانات، وجاهزية العيادة المدرسية، وتوفر أماكن الانتظار للطلبة، بما يضمن التباعد الجسدي بين الطلبة، وتصميم لوحات إرشادية في ساحة المدرسة وعند المداخل الرئيسية لإرشاد الطلبة إلى مواقع القاعات الامتحانية، فضلاً عن تصميم لوحات إرشادية بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها من قبل الطالب خلال فترة الامتحان.

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