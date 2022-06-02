«الإمارات للتعليم» تحذّر من التواصل الرقمي لنشر الوثائق الامتحانية

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أفاد مديرو مدارس بأن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أكدت أن إنشاء مجموعات التواصل الرقمي، بهدف نشر الوثائق الامتحانية وتداولها قبل بدء الامتحانات، أو بعدها، مخالفة يعاقب عليها الطالب.

كما شددت على ضرورة انتظام الطلبة في الحضور إلى مدارسهم خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الجاري.

وأضافوا أن مديري النطاق أكدوا ضرورة متابعة المعلمين للانتهاء من المقررات الدراسية قبل موعد الامتحانات، في العاشر من يونيو الجاري.

وحدد دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، 18 مخالفة طلابية في امتحانات نهاية العام، تضمنت استخدام الهاتف المتحرك أو الأجهزة الإلكترونية ذات الخاصية السمعية والمرئية، أو تركها داخل قاعة الامتحان، والغشّ، أو التزود بمادة مكتوبة، أو الإجابات الجماعية.

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