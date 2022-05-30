مدارس خاصة بالشارقة ترفع رسوم الاشتراك في الحافلات 20%

المصدر: مينا غالي ■ الشارقة

أبلغ ذوو طلبة «الإمارات اليوم» أن مدارس خاصة في الشارقة، رفعت رسوم الحافلات المدرسية للعام الدراسي المقبل، بنسب تصل إلى 20%، وأبلغتهم بذلك القرار بعد تسجيل أبنائهم فيها، وليس أثناء التسجيل، ما وضعهم أمام «أمر واقع»، مؤكدين أن الزيادة مبالغ فيها، وغير مبررة، فيما قال مديرو مدارس خاصة، إنهم لم يرفعوا رسوم الاشتراك في الحافلات المدرسية، رغم تعرضهم لخسائر بسبب كلفة التشغيل، وذلك لعدم الحصول على موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص بتطبيق زيادة، بينما أقر آخرون برفع رسوم الحافلات المدرسية بقيمة تراعي ظروف غالبية ذوي الطلبة، عازين الزيادة إلى رفع أسعار البترول.

ومن جانبها، أفادت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بأنه حسب السياسات والإجراءات المتبعة في التعامل مع الرسوم الدراسية المطبقة في المدارس الخاصة في إمارة الشارقة وغيرها من الإمارات، يحق للمدارس الخاصة التقدم بطلب لزيادة الرسوم الدراسية مع بيان المبررات والأسباب الداعية لذلك، وتقوم الجهات التعليمية المختصة، حسب السياسات المتعبة لديها بإصدار القرارات اللازمة لهذه الطلبات.

وتفصيلاً، انتقد ذوو طلبة قرار مدارس خاصة في الشارقة بتطبيق زيادة تصل إلى 20% على رسوم الاشتراك في الحافلات المدرسية للعام الدراسي المقبل، مؤكدين أن المدارس أبلغتهم عقب التسجيل بحصولها على موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص بتلك الزيادة.

وقال أحمد حسين، إن تكاليف الحافلات المدرسية لأبنائه كانت 4000 درهم للفرد الواحد، لكنه فوجئ منذ أيام بإبلاغه من قِبل إدارة المدرسة بزيادتها إلى 4800 درهم، ما اعتبرها زيادة مبالغاً فيها، وغير مبررة، موضحاً أن عدد أيام الدوام تناقصت من خمسة أيام إلى أربعة أسبوعياً، وهو ما يجعل الأمر غير مبرر.

وقال إيهاب محمد، إن تكاليف الحافلة المدرسية لابنه كانت 3300 درهم سنوياً، وفوجئ بإدارة المدرسة تبلغه بزيادتها إلى 3960 درهماً، مؤكداً أن تلك الزيادة كبيرة، ولا تتوافق مع زيادة أسعار البترول، ولا مع عدد أيام الدوام المدرسي الذي تناقص عن العام الماضي.

وانتقد عبدالسميع السيد، إبلاغ المدرسة إياه بزيادة سعر الحافلات، حيث يسكن في عجمان، ويذهب أبناؤه إلى مدرسة في الشارقة بالحافلة المدرسية، مشيراً إلى أن تكاليف الحافلة كانت 3650 درهماً، وزادت إلى 4380 درهماً للعام الدراسي المقبل، بزيادة 20%، مؤكداً أن الزيادة مبالغ فيها، ولا تراعي ظروف ذوي الطلبة.

فيما أكد إبراهيم فاروق، أنه سجل لابنه في إحدى مدارس الشارقة، ولم يتم إبلاغه بأي زيادة في الرسوم الخاصة بالحافلات، إلا أنه فوجئ بإدارة المدرسة تبلغه بزيادة رسوم الحافلة بنسبة 20%، ما وضعه أمام الأمر الواقع، بحيث لا يستطيع تحويل طفله إلى مدرسة أخرى، بسبب ضيق الوقت، وعدم وجود شواغر في غالبية المدارس.

في المقابل، أكدت مديرة مدرسة خاصة، سوسن بدر، أن خدمات الحافلات قابلة للزيادة بموافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، لاسيما وأن هناك متغيرات، ولكن لا يجوز تطبيق زيادة في المصروفات، حرصاً على ظروف ذوي الطلبة، موضحة أن الزيادة على الحافلات تكون بنسب معقولة.

وقالت: «فيما يخص الطلاب الجدد، فهذه الخدمات تكون قابلة للزيادة، ونبلغ ذوي الطلبة أثناء التسجيل باحتمالية تطبيق زيادة، لكن المبالغ ليست كبيرة، فالزيادة تراوح بين 400 و500 درهم، وبالتالي فالأسعار لا تكون مرتفعة بشكل كبير».

من جانبه، قال صاحب مدرسة دولية بالشارقة، أمين النظام، إنه عقب أزمة «كورونا» تم تقليل أعداد الطلبة بالحافلة بدلاً من 40 إلى 20 طالباً بسبب التباعد، فضلاً عن أن شركة التأمين فرضت رسوماً إضافية بقيمة 20%، وتحاسب على سعة الحافلة، وليس على عدد أيام التشغيل.

وأضاف أن الحافلة غير مسموح لها بدخول دبي أو عجمان إلا بعد سداد 2000 درهم رسماً سنوياً، بجانب ارتفاع سعر الديزل، كما أن رواتب السائقين بالشهر وليس باليوم، ورسوم الاشتراك في الحافلات لا تكفي مصروفات التشغيل.

وتابع أن أي زيادة تُطبق لابد قبلها الحصول على موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مضيفاً أن الرسوم المدرسية مناسبة ومنذ 2016 حتى الآن لم ترفع المدرسة درهماً واحداً على الرسوم.

وقال مدير مدرسة خاصة، إبراهيم بركة، إن رسوم الحافلات لم تزدد في مدرسته، لعدم الحصول على موافقة من الهيئة، مشيراً إلى أن سلسلة مدارسه رسومها معقولة، مضيفاً: «نقدم خصومات وتسهيلات تقديراً لظروف ذوي الطلبة، وخصومات للطلبة المتفوقين».

من جانبها، أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص لـ«الإمارات اليوم»، أنه حسب السياسات والإجراءات المتبعة في التعامل مع الرسوم الدراسية المطبقة في المدارس الخاصة في الشارقة وغيرها من الإمارات، يحق للمدارس الخاصة التقدم بطلب زيادة الرسوم الدراسية مع بيان المبررات والأسباب، وتتولى الجهات التعليمية المختصة إصدار القرارات اللازمة لهذه الطلبات، وعليه تقوم المدارس الحاصلة على موافقة من الجهة التعليمية على زيادة الرسوم بتطبيق تلك الزيادة وفقاً للموافقات الصادرة بذلك».

وعن سبب تأخير بعض المدارس في إبلاغ ذوي الطلبة بالزيادة، أشارت الهيئة إلى أن المدارس تلتزم عند قبول الطلاب الجدد أو إعادة تسجيل الطلاب المستمرين، توضيح قيمة رسوم خدمة النقل المدرسي لمن يرغب من ذوي الطلبة الاستفادة من هذه الخدمة، خصوصاً إذا كانت المدرسة لديها موافقة من قبل الهيئة على زيادة هذه الرسوم.

مراعاة المرونة

أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، حرصها على توحيد المدارس لتطوير خدماتها لذوي الطلبة، واتباع وسائل فعّالة معهم، ومراعاة المرونة والتسهيل في الإجراءات، فيما يحقق مصلحة الطلاب وصولاً إلى تحقيق تعليم متطور للطلبة، مع المحافظة على جودة الحياة في المجتمع التعليمي، وتحقيق تطلعات وتوقعات ذوي الطلبة.

• «الشارقة للتعليم»: يحق للمدارس الخاصة طلب زيادة الرسوم الدراسية مع بيان المبررات والأسباب.

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