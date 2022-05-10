"التقنية" أول مؤسسة تعليم عالٍ في العالم تحصل على تصنيف 5 نجوم

المصدر: أمين الجمال - دبي

حصلت كليات التقنية العليا على تصنيف "5 نجوم" من مؤسسة كيو إس ستارز "QS Stars" العالمية للجامعات لعام 2022، كأول مؤسسة تعليم في العالم تحصل على هذا التصنيف في فئة "الاستدامة البيئية"، وكذلك حصلت الكليات على تصنيف "5 نجوم" عن فئة "التعلم عن بُعد".



وجاء الإعلان عن فوز الكليات بفئة خمس نجوم في فئتي "الاستدامة البيئية" و"التعلم عن بعد"، خلال مؤتمر صحفي، نظمته الكليات أمس في فرع الطلاب بدبي.



ويعد "QS" نظام تصنيف عالمياً يوفر تقييماً مفصلاً للمؤسسات التعليمية حول العالم لتمكين الطلبة الراغبين في التسجيل من تحديد أفضل الجامعات للدراسة، وفقاً لمعايير محددة تشمل قوة البرامج الأكاديمية وجودة المرافق ونسبة توظيف الخريجين والمسؤولية المجتمعية والشمولية والبيئة والاستدامة والإدارة وأضيف له بعد الجائجة تصنيف الجامعات على مستوى "التعلم عن بُعد".



وتقدمت كليات التقنية العليا بطلب الحصول على تقييم "كيو إس ستارز" عن فئتي "الاستدامة" و"التعلم عن بعد"، وحصلت على تقييم 5 نجوم في كلا الفئتين.

وتم تسليم شهادات التصنيف خمس نجوم العالمية للكليات في حفل أقيم بمقرها بدبي للطلاب بحضور مدير مجمع كليات التقنية العليا البروفيسور عبداللطيف الشامسي والمدير الإقليمي لمؤسسة QS STARS العالمية في الشرق الأوسط وأفريقياوجنوب آسيا الدكتور آشوين فرنانديز ، وأعضاء من الهيئتين الإدارية والتدريسية.

وقال المدير الإقليمي لمؤسسة QS Stars العالمية، الدكتور آشوين فرنانديز، إن الكليات حققت إنجازاً نوعياً عالمياً بحصولها على "تصنيف 5 نجوم"، والتي نافست فيه أربعة آلاف مؤسسة تعليم عالٍ حول العالم، قيّمتها مؤسسة QS Stars العالمية، ونالت الكليات تصنيف خمس نجوم عن فئة الاستدامة كأول مؤسسة تحصل على هذا التصنيف على المستوى العالمي، إضافة الى حصولها على خمسة نجوم عن فئة "التعلم عن بُعد" التي أضيفت للتقييم عقب الجائحة، مهنئاً دولة الإمارات على هذا التميز العالمي لمؤسساتها التعليمية.

من جانبه، أفاد مدير مجمع كليات التقنية العليا، البروفيسور عبد اللطيف الشامسي، بأن التصنيف الذي حصلت عليه الكليات من قبل QS Stars العالمية يؤكد ريادة الكليات عالمياً، وذلك بفضل استراتيجيتها التي تلتزم بالأجندة الوطنية للدولة الرامية للوصول بمؤسسات التعليم إلى أعلى مستويات التنافسية والريادة العالمية.

ولفت إلى أن الحصول على خمس نجوم عن فئة "الاستدامة البيئية" يعكس نتائج جهود الكليات في تطبيق أفضل الممارسات البيئية على مستوى التعليم المستدام والابتكار والتكنولوجيا في مجال الاستدامة والصحة وجودة الحياة والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، حيث تمثل الاستدامة أحد الأهداف والأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وأضاف الشامسي إلى أن حصول الكليات على خمسة نجوم عن فئة "التعلم عن بُعد"، والذي جاء نتيجة التحول خلال جائحة "كورونا" إلى "التعلم عن بُعد"، ومن ثم إدماج التعلم عن بُعد والتعليم الحضوري في نموذج تعليمي "هجين" يدعم التعليم التطبيقي الذي تتميز به الكليات وتركيزها على الابتكار وريادة الأعمال.

ويركز تقييم الاستدامة البيئية وفق QS Stars على مدى التزام واهتمام كليات التقنية العليا بتطوير السياسات الداعمة للاستدامة البيئية، وتقليل الانبعاثات الكربونية طبقاً لخطة العمل المناخي 2030، واستهلاك الطاقة وكذلك من خلال توفير برامج التعليم والتوعية، ودعم البحوث العلمية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وشملت معايير تقييم فئة الأثر البيئي، سياسات وعمليات الاستدامة والبحث والتعليم وأنشطة الارتقاء بالوعي البيئي.

كما يركز تقييم خمس نجوم عن فئة "بيئة التعلم عن بعد" على مدى توفر التقنيات الإلكترونية المتطورة والموارد البشرية المدربة على استخدام هذه التقنيات وتوظيفها لزيادة مشاركة وتفاعل الطلبة مع أعضاء الهيئة التدريسية في بيئة تعلم فعالة، تتوفر بها جميع الخدمات الطلابية والأنشطة الصفية والاصفية لدعم عملية التعلم، وكذلك إتاحة الوصول إلى قواعد بيانات المكتبة وخدمات المراكز المهنية والمرشدين المهنيين والاستعانة بمصادر التعلم الخارجية عبر شبكة الإنترنت.

وتشمل معايير تقييم فئة "التعلم عن بُعد"، مشاركة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وتفاعل الطلبة والخدمات الطلابية والتكنولوجيا و الاستعانة بمصادر تعليمية خارجية عبر الإنترنت والتطبيق من حيث نسبة عدد الطلبة المسجلين ونسبة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والالتزام بعملية التعلم عن بعد وسجل الإنجاز.

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