ذوو طلبة يدعون إلى تبسيط إجراءات تسليم نتيجة فحص «كورونا»

المصدر: سمية الحمادي ■ المنطقة الشرقية

دعا ذوو طلبة في مدارس خاصة بالمنطقة الشرقية، إلى تسهيل إجراءات الحصول على نتائج فحوص «كورونا» التي تجرى لأبنائهم، إذ «تطلب غالبية الإدارات المدرسية طباعة النتائج، وتسليمها قبل دخول المبنى»، مشيرين إلى أن الاصطفاف أمام المدرسة في بداية كل شهر أو فصل دراسي لا يراعي ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.وقال ذوو طلبة لـ«الإمارات اليوم» إن أبناءهم منعوا من الدخول إلى المدرسة نتيجة نسيانهم الورقة التي تحمل نتيجة فحص «كورونا».

واقترحوا توزيع مهمة جمع نتائج الفحوص على معلمات الفصول، أو اتباع أنظمة إلكترونية ووسائل ذكية تسهّل على الطلبة وذويهم إظهار نتائج الفحوص.

وحثّ والد طالبة في مدرسة خاصة، الجهات المعنية على تفعيل طرق أسهل وأبسط للكشف عن نتائج فحوص «كورونا» مع بداية كل فصل، أو بعد انتهاء المناسبات الرسمية، وعودة الطلبة من الإجازات، بدلاً من مطالبتهم بالاصطفاف على بوابات المدارس.

وأكد أن الآباء الذين يوصلون أبناءهم إلى مدارسهم بسياراتهم يجدون مشقة أكبر؛ لأن عليهم انتظار دورهم في طوابير طويلة، ما قد يتسبب في تأخرهم عن العمل.

وقالت والدة طالبة في المرحلة الثانوية، إنها فوجئت بمنع ابنتها من دخول المدرسة، لأنها لم تحضر ورقة تظهر النتيجة السلبية لفحص «كورونا»، على الرغم من أنها أرسلت النتيجة مسبقاً على البريد الإلكتروني المعتمد من المدرسة.

وقالت ولية أمر طالبة في المرحلة الإعدادية، إن الدوائر الحكومية والمراكز التجارية بسطت الإجراءات الاحترازية، ولاتزال بعض المدارس تعقدها، مشيرة إلى إلزام الطالب إحضار ورقة تظهر عليها نتيجة فحص «كورونا» السلبية.

ومن جهتها، أكدت إدارات مدارس أنها ملتزمة الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن الإجراءات التي تتبعها تضمن سلامة الطلبة.

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