إجازة العيد في المدارس الخاصة بالشارقة تبدأ 30 الجاري

المصدر: أمين الجمال ■ الشارقة

قررت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك، لطلبة المدارس الخاصة في الإمارة، يوم السبت 30 من أبريل الجاري، وحتى الخامس من مايو المقبل.

وفي ما يخص إجازة الهيئة الإدارية والأكاديمية، أوضحت في تعميم أصدرته، أمس، أنها تخضع لنظام إجازات القطاع الخاص، وبناء على التعميم الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذا الشأن، وحسب ما يقرره صاحب العمل، بما لا يتعارض مع قانون القطاع الخاص، ولا يتعارض مع دوام الطلبة.

وكانت الوزارة حددت إجازة عيد الفطر بالنسبة للمنشآت الخاصة، بما فيها المدارس الخاصة، في الفترة من 29 رمضان (30 أبريل الجاري) حتى الثالث من شوال 1443 هجرية (4 مايو المقبل)، وستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر.

من جهة أخرى، منحت مدارس خاصة طلبتها إجازة طويلة، تبدأ من 25 أبريل الجاري حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

وأفادت الهيئة بأنه يسمح للمدارس الخاصة التي تطبق المناهج الأجنبية والآسيوية بالشارقة أن تعطي طلبتها إجازة لا يتجاوز مجموع عدد أيامها خمسة أيام طول العام الدراسي، ويشترط عدم إلحاق هذه الأيام بإجازات الربيع أو الشتاء أو الصيف، كذلك تشترط موافقة الهيئة عليها قبل البدء في اعتمادها.

وأوضحت أن مدارس استفادة من منح طلبتها خمسة أيام إجازة، بإضافتها إلى عطلة عيد الفطر.

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