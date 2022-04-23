‏"التربية والتعليم": تطبيق اختبار PISA على الطلبة البالغين 15 عاماً

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن الاختبارات الدولية تدعم تحقيق رؤية الإمارات 2071 في التعليم للمستقبل.

وتشمل الاختبارات الدولية "PISA"، و"TIMSS"، و"PIRLS"، موضحةً أن "PISA" هي دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة، وتطبق كل ثلاث سنوات على الطلبة الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً، في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم.

وتشارك دولة الإمارات في دراسة "PISA" ضمن 80 دولة على مستوى العالم، وتشرف على الدراسة منظمة التعاون الاقتصادي (OECD).

ولفتت الوزارة إلى اقتراب موعد الدراسة الرئيسية لتقييم الطلبة PISA 2022، داعية إلى الاستعداد للمشاركة لتمثيل دولة الإمارات في الدراسة.

وذكرت أن الفترة المحددة لذلك هي من 18 أبريل الجاري إلى 31 مايو المقبل، ويشمل الاختبار في المدارس الحكومية والخاصة، وتطبق على جميع الطلبة من مواليد 2006.

من جهة أخرى، بدأت وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع الشركاء الرئيسين بتطبيق البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الأكاديمي 2021 - 2022.

ونص التحديث الجديد على السماح بعودة جميع الأنشطة والفعاليات في المنشآت التعليمية، مع الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، والسماح لأولياء الأمور بحضور الفعاليات المختلفة الخاصة بالطلاب شرط الالتزام بالإجراءات الوقائية، مثل لبس الكمامات في الأماكن المغلقة، والعمل بنظام المرور الأخضر.

كما نص التحديث على السماح بعودة الرحلات الترفيهية والتثقيفية في المنشآت التعليمية، مع الالتزام بارتداء الكمامات في الحافلات أثناء التنقل من وإلى وجهات الرحلات، والسماح بالمشاركة في هذه الرحلات للمطعمين أو غير المطعمين على حد سواء شرط ضمان تفعيل نظام المرور الأخضر لجميع المشاركين بالرحلات.

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