أكدت إمكانية استرداد الرسوم بشروط.. مدارس خاصة تبدأ تحصيل رسوم العام المقبل

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

بدأت مدارس خاصة في أبوظبي، تحصيل الرسوم الدراسية للفصل الأول من العام الدراسي المقبل 2022- 2023، وحددت 30 يوليو المقبل آخر موعد لتحصيل القسط الأول، مشيرة إلى وجود ضوابط وشروط لاسترداد الرسوم الدراسية تتوقف على وقت إبلاغ المدرسة بعدم الرغبة في استمرار التسجيل وعدد أيام الدراسة التي حضرها الطالب في المدرسة.

وتفصيلاً، أكد إداريون، في مدارس خاصة بأبوظبي، احمد شعيب، ووائل السويدي، ومحمد مختار، وأسماء خالد، أنه طبقاً لدليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها الصادر عن دائرة التعليم والمعرفة، توفر المدارس الخاصة إمكانية دفع الرسوم الدراسية على ثلاثة أقساط متساوية، ليتمكن ذوي الطلبة من تغطية الرسوم المدرسية خلال العام الدراسي، مشيرين إلى أنه يجوز للمدرسة استيفاء أول قسط خلال شهر قبل بداية العام الدراسي.

وأكدوا أنه يجوز للمدرسة أن تحتفظ بمبلغ محدد من الرسوم الدراسية في عدد من الحالات تشمل إذا التحق الطالب بالمدرسة لأي مدة من الأسبوع الأول في الفصل الدراسي، أو لم يلتحق بالمدرسة ولم يُعلِم ذوي الطالب المدرسة بذلك كتابيّاً قبل بدء الدراسة الفعلية بوقت كافٍ. عندها يحق للمدرسة الاحتفاظ برسوم التسجيل أو إعادة التسجيل.

وأشاروا إلى أنه في حال التحق الطالب بالمدرسة مدة أسبوع إلى ثلاثة أسابيع في الفصل الدراسي، يحق للمدرسة الإبقاء على قيمة شهر كامل من الرسوم الدراسية، وإذا التحق الطالب بالمدرسة مدة تزيد عن ثلاثة أسابيع إلى ستة أسابيع كحد أقصى في الفصل الدراسي، يحق للمدرسة الاحتفاظ بقيمة شهرين كاملين من الرسوم الدراسية، لافتين إلى أنه في حال إلتحق الطالب بالمدرسة مدة تزيد عن ستة أسابيع في الفصل الدراسي، يحق للمدرسة الاحتفاظ بقيمة الرسوم الدراسية كاملة للفصل الدراسي.

ولفتوا إلى أن هذه الحالات تنطبق على الطلبة الجدد والطلبة الذين سجلوا بعد بدء الفصل الدراسي، وتحسب الإجازات الرسمية وأيام الغياب من مدة الأسبوع، ويتم تقدير قيمة رسوم شهر واحد من قيمة إجمالي الرسوم الدراسية مقسمة على عشرة أشهر، ويحق لذوي الطالب استرداد رسوم الكتب المدرسية والزي المدرسي للطالب كاملة إذا لم تستخدم بعد، كم يتم إرجاع رسوم النقل المدرسي باتباع الطريقة نفسها التي تسترجع فيها الرسوم الدراسية، حيث تقوم إدارات المدارس بإعلام ذوي الطلبة كتابيا بهذه الشروط عند التسجيل أو إعادة التسجيل.

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