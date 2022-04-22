مدارس خاصة تبدأ إجازة العيد 25 أبريل

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

منحت مدارس خاصة طلبتها إجازة طويلة، تبدأ من 25 أبريل الجاري حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

وأبلغ ذوو طلبة «الإمارات اليوم»، بأنهم تلقوا رسائل من مدارس أبنائهم تخطرهم فيها بأن المدارس ستغلق أبوابها للطلبة كافة بدءاً من يوم الإثنين الموافق 25 أبريل الجاري، خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل، على أن تستأنف الدراسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر الرسمية المعلنة من حكومة دولة الإمارات. ورحب ذوو الطلبة حاتم عيد، وعبدالمحسن خليل، ونورا سلام، وإيمان وجيه، بقرار مدارس أبنائهم ضم إجازة الخمسة أيام إلى إجازة عيد الفطر، مؤكدين أنها مدة جيدة للتخطيط لقضاء الأيام الأخيرة من شهر رمضان في العبادة، دون الانشغال بتكليفات المدارس.

وأضافوا أن الإجازة فرصة للأسر التي تخطط لقضاء أيام رمضان مع ذويها وأقاربها، إضافة إلى أنها تتيح الوقت الكافي للراغبين في السفر لأداء عمرة خلال شهر رمضان، أو للسفر للسياحية داخل الدولة أو خارجها، ما يجعلها فرصة لاستعادة الطلبة نشاطهم مرة أخرى، ويحفزهم على الدراسة بشكل أكثر حماسة.

فيما رأى عماد جمال، وسامية محمد، وشيرين مصطفى، أن طول الإجازة بعد أيام من بدء الفصل الدراسي الثاني، يجعل الطلبة متهاونين في الدراسة، حيث يفتر حماسهم بالانقطاع عن متابعة دروسهم لهذه المدة الطويلة من الإجازة. وأكدوا أنه من الأفضل اعتماد إضافة عدد من أيام هذه الإجازة إلى إجازة نهاية العام الدراسي الجاري، بحيث يكون بإجازة الصيف متسع من الوقع للسفر، خصوصاً أن أغلب الطلبة في المدارس الخاصة من المقيمين، إضافة إلى أن ذلك يبعدهم عن الدراسة في فصل الصيف، بعيداً عن الطقس شديد الحرارة.

من جانبها، أفادت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بأنه يسمح للمدارس الخاصة التي تطبق المناهج الأجنبية والآسيوية بالشارقة أن تعطي طلبتها إجازة لا يتجاوز مجموع عدد أيامها خمسة أيام طول العام الدراسي، ويشترط عدم إلحاق هذه الأيام بإجازات الربيع أو الشتاء أو الصيف، كذلك تشترط موافقة الهيئة عليها قبل البدء في اعتمادها.

وأوضحت أن مدارس استفادة من منح طلبتها خمسة أيام إجازة، بإضافتها إلى عطلة عيد الفطر.

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