«دبي للتوحد» يزيد طاقته الاستيعابية لاستقبال 200 طالب وطالبة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للتوحّد عن تشكيل لجان دعم، ضمن مبادرة «التشخيص المجاني المتكامل» لـ100 طفل إماراتي، مهمّتها وضع الخطط التطويرية اللازمة للاستعداد لمرحلة ما بعد التشخيص، بالتزامن مع فتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل، بطاقة استيعابية تصل إلى 200 طالب وطالبة، خصّص 100 مقعد منها بحد أقصى لفئة التدخل المبكر.

وحول أبرز نتائج مبادرة التشخيص المجاني، أكّد مدير عام المركز وعضو مجلس إدارته، محمد العمادي، أن «المركز شهد إقبالاً كبيراً من الأُسر المواطنة للاستفادة من مبادرة التشخيص المجاني، إذ سجلت عيادة المركز استلام أكثر من 60 طلباً للحجز خلال الشهر الجاري، وباشر إجراء 20 جلسة للكشف عن الحالات المتقدمة».

وتابع العمادي أن «مرحلة ما بعد تشخيص الطفل بالتوحد تُعد من أشد المراحل وأكثرها صعوبة على الوالدين من الناحية المادية والنفسية، واستعداداً لذلك قمنا بتشكيل لجان دعم مهمتها تذليل العقبات أمام فئة ذوي اضطراب التوحد وأسرهم عبر وضع حلول مبتكرة لمواجهة التحديات، حسب المتغيرات في ظل استمرار تقديم الجلسات الاستشارية المجانية وزيادة الطلب على خدمات المركز، ما دعا إدارة المركز إلى اعتماد زيادة الطاقة الاستيعابية في النظام المدرسي من 115 مقعداً إلى 200 مقعد، ليصبح بذلك أحد أكثر المراكز والمؤسسات استقبالاً لذوي اضطراب التوحد في الدولة».

ويُعد التوحد أحد أكثر الاضطرابات النمائية شيوعاً، ويظهر تحديداً خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل، ويصاحب المصاب به طوال مراحل حياته، ويؤثر التوحُّد في قدرات الفرد التواصلية والاجتماعية، ما يؤدي إلى عزله عن المحيطين به.

وتقدّر الدراسات نسبة المصابين به، اعتماداً على إحصاءات مركز التحكم بالأمراض في الولايات المتحدة الأميركية، بوجود إصابة واحدة لكل 44 حالة. كما يلاحظ أن نسبة الانتشار متقاربة في معظم دول العالم.

وأُنشئ مركز دبي للتوحد مؤسسةً غير ربحية في عام 2001 بموجب المرسوم رقم (21) لسنة 2001.

ويتمثل أحد أهدافه الرئيسة في المُشاركة في جعل الإمارة مركزاً رائداً على مُستوى العالم في مجال تقديم برامج التربية الخاصّة والخدمات العلاجيّة التأهيليّة المتخصّصة المعتمدة للأشخاص الذين تم تشخيصهم بالتوحّد.

يشار إلى أن عدد الطلبة الملتحقين بالمركز شهد ازدياداً مطّرداً منذ إنشائه، إذ استقبل 16 طالباً وطالبة عام 2003، وازداد العدد تدريجياً إلى أن بلغ 54 طالباً وطالبة عند افتتاح مقره الجديد عام 2017، واستمر في التزايد إلى أن بلغ العام الجاري 115 طالباً وطالبة يتلقون البرامج التربوية والخدمات العلاجيّة التأهيليّة المُتخصِّصة في مرافق تم تهيئتها وتجهيزها بشكل متكامل بمساحة بناء تصل إلى 270 ألف قدم مربعة، تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية المتخصصة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة ذوي اضطراب التوحد.

• سجل المركز استلام أكثر من 60 طلباً للحجز خلال الشهر الجاري، ضمن مبادرة التشخيص المجاني للكشف عن الحالات المتقدمة.

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