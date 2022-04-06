%12.8 زيادة إقبال الطلبة على دراسة «نظم المعلومات» في دبي

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

كشف تقرير أصدرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية، أخيراً، عن زيادة في إقبال الطلبة على دراسة تخصص «نظم المعلومات»، بنسبة 12.88% عن السنوات الماضية.

وبيّن التقرير «إصدار الربيع» عن فروع الجامعات الدولية المرخصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الذي أصدرته الهيئة بعنوان «الاستدامة.. مجتمع تعليمي يزدهر»، أن هناك ثمانية تخصصات أكاديمية تشهد إقبال الطلبة على دراستها، بشكل أكبر من غيرها، وهي إدارة الأعمال بـ4389 طالباً وطالبةً، ونظم المعلومات 968، والهندسة 802، والإعلام والتصميم 428، والهندسة المعمارية والإنشاءات 282، والطب والعلوم الصحية 229، والبرنامج التأسيسي 210، والعلوم الإنسانية 204.

وأوضح التقرير أن عدد الطلبة الذين قدموا من خارج دولة الإمارات للدراسة بفروع الجامعات الدولية في دبي، بلغ 8143 طالباً وطالبةً، وذلك من بين 29 ألفاً و168 طالباً وطالبةً يدرسون في 34 فرعاً لجامعات دولية في الإمارة، مشيراً إلى أن 77% من الطلبة ملتحقون بالجامعات بدوام كامل، فيما 23% يدرسون بدوام جزئي.

وذكر التقرير أن أكثر ثماني جنسيات للطلبة الدارسين بفروع الجامعات الدولية في دبي، في المرتبة الأولى الهند بـ3511 طالباً وطالبةً، ووفي المرتبة الثانية الصين بـ512 طالباً وطالبةً، وحلت نيجيريا في المرتبة الثالثة بـ367 طالباً وطالبةً، ثم باكستان رابعاً بـ343 طالباً وطالبةً، وحلت مصر خامساً بـ257 طالباً وطالبةً، وكذلك الأردن بـ257 طالباً وطالبةً، ثم السعودية سابعاً بـ216 طالباً وطالبةً، وجاءت لبنان في المرتبة الثامنة بـ147 طالباً وطالبةً.

وتتنوع التخصصات الأكاديمية في فروع الجامعات الدولية التي تندرج تحت مظلة الهيئة، بما يتوافق مع حاجة سوق العمل، ومتطلبات وميول الطلبة الدارسين، حيث تتضمن العديد من التخصصات المتنوعة التي يصل عددها إلى 609 تخصصات، ما بين العلوم الطبية والصحية، والهندسة بأنواعها المختلفة، والعلوم الإنسانية، الإعلام والاتصال، والإدارة والمحاسبة، والتكنولوجيا.

وأفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن التقرير يوضح مكامن القوة، وآفاق النمو الفرص في قطاع التعليم الخاص في دبي، حيث يتتبع مستجدات قطاع التعليم الخاص في دبي، ضمن مبادرة الهيئة التي انطلقت العام الدراسي الماضي، وتتضمن إطلاق تقارير فصلية تستهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع، وتزويد المجتمع التعليمي والمعنيين بكل التحديثات حوله، والتحليلات المنهجية التي تهم القائمين على العملية التعليمية بشكل دوري، وذلك انطلاقاً من العناية الكبيرة التي توليها حكومة دبي لتوفير البيانات بوصفها عماد التخطيط الدقيق للمستقبل، وعملاً بتوجيهات القيادة بالتعامل مع البيانات والمعلومات بالطرق العلمية التي تدعم توجهات التنمية ضمن مختلف القطاعات.

جودة الخيارات التعليمية

أكد هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مواصلة تعزيز مكانة دبي وجهة دولية مفضلة للدراسة والحياة، لافتةً إلى أن المرونة العالية التي يحظى بها قطاع التعليم، يعكسها تحقيق قطاع فروع الجامعات الدولية في دبي نمواً ملحوظاً على صعيد زيادة أعداد الطلبة الدارسين، وتنوع البرامج الأكاديمية المتوافرة العام الأكاديمي الحالي. وأشارت الهيئة إلى قدرة قطاع التعليم على التكيف مع مختلف الظروف، إضافة إلى أن جودة الخيارات التعليمية المتنوعة في دبي تؤكدها ثقة الجامعات الدولية في البلدان الأم، والعائلات داخل الدولة وخارجها، وكذلك فإن التنوع يعد سمة مميزة لمنظومة الجامعات على مستوى الخيارات والفرص التعليمية المتوافرة.

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