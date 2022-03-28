«المعرفة» تحدّد 3 حالات لاتّباع المدارس الخاصة في دبي «التعليم عن بُعد»

المصدر: إعداد: أمين الجمال

حدّدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ثلاث حالات لتواصل المدارس الخاصة في الإمارة تقديم التعلّم عن بُعد.

وأوضحت الهيئة أن الطلبة يتحولون إلى التعليم عن بُعد في حال تأكدت إصابتهم بفيروس «كوفيدـ19»، أو في حال تم تحديدهم على أنهم حالات مخالطة، وتظهر عليهم الأعراض، وينتظرون نتيجة فحص PCR، أو في حال كانوا يعيشون مع أشخاص من أسرتهم لا يمكنهم أخذ اللقاح لدواعٍ طبية.

وأفادت الهيئة بأن المعايير الصحية المحدثة، أخيراً، تطبق على الطلبة من السنة الثانية (الصف الأول)، فما فوق، وتشمل المعايير أن عدم ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة لم يعد محظوراً، في حين يبقى إلزامياً داخل المباني، ولم يعد الحجر المنزلي مطلوباً للأطفال أو الطلبة أو الكوادر التعليمية المخالطين، ممن لا تظهر عليهم أعراض «كورونا»، حيث يمكنهم متابعة الدوام الحضوري.

وشددت المعايير الجديدة على ضرورة التباعد الجسدي، ومواصلة إجراءات التعقيم على نحو منتظم، ومواصلة مسؤولي الصحة والسلامة لمتابعة الحالات المخالطة، والالتزام بمعايير السلامة الصادرة عن الجهات المعنية في حكومة دبي، ولا يمكن للحالات المخالطة التي تظهر عليها الأعراض العودة إلى الدوام المدرسي إلا بعد زوال الأعراض، ويجب على الطلبة أو الكوادر التعليمية الذين تتأكد إصابتهم بفيروس «كورونا» الالتزام بالحجر المنزلي مدة 10 أيام.

ولفتت الهيئة إلى أن معايير الصحة والسلامة المحدثة تنطبق على جميع المدارس ومراكز الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في دبي، مشيرة إلى أن ما يطمئن ذوي الطلبة على أبنائهم، أنه لاتزال معايير الصحة والسلامة واسعة النطاق، فهي تشمل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات في الداخل، والتعقيم على نحو منتظم، إلى جانب إجراءات أخرى، إضافة إلى أن جميع المؤسسات التعليمية في الإماراة تواصل اتباع معايير السلامة من الجهات الحكومية المعنية، مثل بلدية دبي وهيئة الصحة في دبي.

وأشارت الهيئة إلى أنه لم يعد هناك قيود على عدد الأطفال دون عمر السادسة في المجموعات الثابتة في المدارس ومراكز الطفولة المبكرة.

من جهة أخرى، يستهل طلبة المدارس إجازة الربيع بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في 29 من مارس الجاري، وتنتهي في 15 أبريل المقبل، لجميع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم.

وبحسب التقويم الدراسي 2021/ 2022 فإن عطلة نهاية العام الدراسي الجاري، يجب ألّا تزيد مدتها على 8.2 أسابيع، وتشمل إجازة التقويم الدراسي 2022 الصيفية جميع المدارس الحكومية والخاصة بغض النظر عن المنهاج المتّبع.

كما أوضح التقويم المدرسي أن عدد أيام التمدرس يبلغ 186 يوماً لجميع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم.

زيادة معدل الالتحاق

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن المدارس الخاصة في الإمارة سجلت زيادة في معدلات التحاق طلبتها بنسبة 3.5% العام الدراسي الجاري، وذلك بحسب الإصدار الدوري للهيئة حول التعليم الخاص في الإمارة.

وتحتضن دبي 215 مدرسة خاصة تستقبل 289 ألفاً و19 طالباً وطالبة، ينتمون إلى 185 جنسية وثقافة، ويتلقون تعليمهم من خلال 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً.

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