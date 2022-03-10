حوادث الحافلات المدرسية تثير مخاوف المجتمع.. ومطالب بحلول جذرية

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

تواصل «الإمارات اليوم» استعراض مشكلات النقل المدرسي، التي يعزوها آباء طلبة إلى ضعف الرقابة على الحافلات، ونزوع إدارات مدرسية للتربح على حساب سلامة أبنائهم، من خلال حشر طلبة من مراحل دراسية مختلفة في الحافلة، دون مراعاة للفروق في السن.

كما أعرب آباء عن شعورهم بالقلق على أبنائهم بعد تكرار وقوع حوادث لحافلات نقل مدرسي خلال الفترة الأخيرة.

وطالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بإجراء اختبارات نفسية لسائقي الحافلات المدرسية، وتنظيم برامج لتأهيلهم من أجل أداء هذه المهمة.

وقالت شركات عاملة في مجال توصيل الطلبة إن المسؤولية عن سلامة الأطفال لا تقع على سائقي الحافلات وحدهم، إذ يشاطرهم الأهل المسؤولية.

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