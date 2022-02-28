محمد بن راشد يطلق المرحلة التشغيلية من المدرسة الرقمية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، المرحلة التشغيلية من المدرسة الرقمية ضمن المبادرات الإنسانية للطلاب الذين يواجهون صعوبة الالتحاق بالمدارس النظامية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": "أطلقنا اليوم المرحلة التشغيلية من المدرسة الرقمية ضمن مبادراتنا الإنسانية للطلاب الذين يواجهون صعوبة الالتحاق بالمدارس النظامية .. البداية ب٢٠ ألف طالب .. والهدف مليون طالب خلال خمس سنوات".

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