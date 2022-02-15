مهندسة إماراتية تحصل على براءة ‏اختراع لأداة ثقب مجسم الطائرة

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

ابتكرت مهندسة مواطنة خريجة، كلية الهندسة ‏جامعة الإمارات العربية المتحدة، مريم الكعبي، أداة ‏لثقب مجسم الطائرة وذلك خلال عملها على ‏مبادرة طرحتها " مبادلة" لدعم أبحاث طلبة ‏الجامعات، وحصلت على براءة اختراع لابتكارها.

وقالت مريم الكعبي الحاصلة على بكالوريوس ‏الهندسة الميكانيكية و‏درجة الماجستير من جامعة الإمارات: "كنت ‏ضمن فريق يتألف من اثنتين من الزميلات ‏والدكتور المشرف حيث توصلنا إلى ابتكار أداة ‏‏"مؤتمتة" لمساعدة الأفراد على عمل الثقوب في ‏الطائرة لأجل تركيب القطع، حيث تُظهر هذه ‏الأداة إضاءة تدل على أن الجهاز جاهز ‏للاستخدام. وأضافت: بالتالي يثقب أجزاء ‏الطائرة على أساس الزاوية المطلوبة والقوة ‏اللازمة للضغط من قبل هذا الثاقب. وتابعت: ‏حصلنا على براءة اختراع لهذا الجهاز وسجلناه ‏من خلال المكتب المخصص لبراءات ‏الاختراعات في مقر جامعة الإمارات. ‏

وأشارت الكعبي إلى أن دولة الإمارات بيئة رائدة ‏وداعمة في مجالات الابتكار والعلوم المتعددة، ‏وتحرص على أن اكتشاف المبتكرين والذين ‏يمتلكون قدرات متنوعة في مجالات عدة، وأن ‏العالم الآن هو مكان تنافسي كبير والذي لا يبدع ‏ويطور من نفسه، لن يواكب التغيير. وقالت: إن ‏الابتكار هو المستقبل، ودولة الإمارات سباقة ‏لاستشراف وريادة المستقبل.‏

ولفتت الكعبي إلى أنه " عندما عملت ‏على رسالة الماجستير في جامعة الإمارات ‏أيضاً، عملنا على تطوير جهاز في مجال البحث ‏في عمليات "الألمنيوم" وتوصلنا إلى جهاز ‏جديد، ونسعى أيضاً للحصول على براءة اختراع ‏له. ‏

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