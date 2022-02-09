إعادة تشغيل المقاصف المدرسية لتوفير الوجبات للطلبة في إطار الإجراءات الصحية

المصدر: أمين الجمال - دبي:

أفاد مديرو مدارس بأنهم تلقوا توجيهات من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بضرورة إعادة تشغيل المقاصف المدرسية، لتوفير الوجبات الغذائية للطلبة في المدارس الحكومية على مستوى الدولة.

وأضاف مديرو المدارس الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن إعادة تفعيل خدمة التغذية المدرسية ستكون بالتعاون مع شركات التموين الغذائي التي تعتمدها المؤسسة، وذلك في إطار الإجراءات الصحية التي تضمنها دليل العودة الآمنة للمدارس الحكومية.

وشدد دليل "العودة الآمنة للمدارس الحكومية" في نسخته المعدلة،على ضرورة التزام إدارة المدرسة بتنفيذ سبعة إجراءات لضمان "سلامة الغذاء"، وتشمل التأكد من التزام موردي الأغذية والعاملين لديهم بالإجراءات والضوابط العامة كافة لمزودي الخدمات المدرسية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في حالات الطعام المشترك والبوفيهات الخاصة بالأطعمة والمشروبات في قاعات الطعام الخاصة والمشتركة.

وتتضمن إجراءات سلامة الغذاء، ضرورة توفير الوجبات الغذائية المعقمة للطلبة داخل الفصول في مرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى وأصحاب الهمم تجنباً للازدحام، والسماح لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة بالذهاب إلى منافذ بيع الوجبات الغذائية في المقاصف المدرسية مع مراعاة تطبيق مسافة التباعد الجسدي الآمن.

كما تتضمن إجراءات سلامة الغذاء، ضرورة زيادة عدد منافذ البيع (إن أمكن ذلك)، وتوزيع الطلبة إلى مجموعات لتسهيل عملية الشراء وتجنب الازدحام أو التجمعات، وإتاحة الفرصة للطلبة بجلب الطعام الصحي من المنزل مع ضرورة تنبيههم بعدم مشاركته مع الآخرين، وإلزام الطلبة بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل البدء بتناول الطعام وبعد الانتهاء منه.

من جهة أخرى، أوضح الدليل أن نطاق تطبيقه، يكون على المدارس الحكومية كافة التابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الدولة، كما تلتزم مراكز دعم التربية الخاصة ومراكز خدمات التعليم الدامج، بالإجراءات والضوابط المشار إليها في هذا الدليل ويطبق عليها ما يطبق على المدارس، وتخضع متطلبات وإجراءات وضوابط الدليل للتغيير حسب متطلبات الجهات المختصة والجهات الصحية المعنية في ضوء أي متغيرات أو مستجدات ذات العلاقة بقطاع التعليم العام والعمليات المدرسية.

وبين الدليل مسؤولية إدارة المدرسة في تطبيق دليل العودة الآمنة للمدارس، حيث تعمل على تشكيل فريق استمرارية التعليم"، وتفعيل دوره، لمتابعة تطبيق جميع الاشتراطات والإجراءات والتدابير والضوابط الاحترازية والوقائية وبرامج التوعية والتدريب الموصى بها من قبل المؤسسة والجهات الصحية المعنية وأي من الجهات المختصة الأخرى.

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