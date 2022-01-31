«نسب المطعمين» تعرقل تطبيق الدوام الكامل في مدارس خاصة

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

تبدأ اليوم مدارس أبوظبي في استقبال المرحلة الثانية من عودة الطلبة للتعليم الصفي (من السادس حتى الحادي عشر)، فيما عرقلت نسب تطعيم الطلبة بلقاح «كوفيد-19» تطبيق نظام الدوام الكامل، حيث لم تتمكن مدارس من السماح بعودة جميع طلبتها إلى مقاعدهم الدراسية، لصعوبة تطبيق التباعد الاجتماعي بينهم، وبدلت ذلك بتطبيق نظام التعليم بالتناوب (الدوام الجزئي).

وتفصيلاً، أبلغت مدارس خاصة ذوي الطلبة بأن ضعف نسب التطعيم بين الطلبة حال دون تمكنها من تطبيق التعليم الحضوري بشكل كامل، إذ تعذر عليها استيعاب فصل كامل من الطلبة بسبب أحجام الصفوف الدراسية، وعدم كفايتها للمحافظة على مسافة التباعد بين الطلبة (حددتها الدائرة بمتر للمدارس غير المطعمة).

ودعت ذوي الطلبة إلى الاختيار بين التعليم بالتناوب (أسبوع بالمدرسة وأسبوع عن بعد) أو التعليم عن بعد بشكل كامل.

من جانبها، ربطت دائرة التعليم والمعرفة إزالة شرط التباعد الجسدي في المدرسة بحصول 85% من طلبتها على لقاح «كوفيد-19»، مشيرة إلى أن مبادرة «المدارس الزرقاء»، التي أطلقتها خلال العام الدراسي الجاري تهدف إلى تشجيع تطعيم الطلبة وتعزيز مستويات الوقاية من انتشار فيروس «كوفيد-19» ومتحوراته، إذ توفر المبادرة خارطة طريق واضحة لاستئناف التعليم بشكل طبيعي في المدارس من خلال منح امتيازات مخصصة لكل مدرسة بحسب معدلات التطعيم بين طلبتها.

وأشارت إلى أن المدارس التي تحقق نسب التطعيم المستهدفة تحصل على مميزات عدة، تشمل تخفيف متطلبات التباعد الجسدي، وتخفيف متطلبات الكمامات، وتخفيف بروتوكول إغلاق المدارس، وزيادة السعة الصفية، وزيادة سعة الحافلات المدرسية، والسماح بالرحلات المدرسية، واستئناف الفعاليات داخل الحرم المدرسي، واستئناف الأنشطة اللاصفية، والسماح بالرياضات الجماعية، إضافة إلى السماح بتنظيم الفعاليات الرياضية داخل وخارج الحرم المدرسي.

ووضعت الدائرة أربعة مستويات لتصنيف المدارس وفق مبادرة المدارس الزرقاء عبر تميزها بأربعة ألوان (البرتقالي، والأصفر، والأخضر، والأزرق) بناء على التطعيم، حيث خصص اللون «البرتقالي» للمدارس التي لا تتجاوز نسبة تطعيم الطلاب فيها 50%، و«الأصفر» للمدارس التي تراوح النسبة فيها بين 50% و64%، و«الأخضر» للمدارس التي تراوح نسبة التطعيم فيها بين 65% و84%، و«الأزرق» للمدارس التي تجاوزت نسبة التطعيم فيها 85%.

وأظهرت إحصاءات التطعيم في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات في أبوظبي، حصول 97% من المعلمين والموظفين على التطعيم (37 ألفاً و299 معلماً وموظفاً)، فيما بلغت نسبة الطلبة المطعمين 44% (121 ألفاً و394 طالباً وطالبة).

وبينت الإحصاءات أن نسبة الطلبة المطعمين في 68.7% من المدارس لاتزال أقل من 50% من عدد طلبتها.

وحققت 19.4% من المدارس نسبة تطعيم راوحت ما بين 50% و54%، فيما حققت 10.6% من المدارس نسبة تطعيم راوحت ما بين 65% و84%، كما نجحت 1.3% من المدارس في تحقيق نسبة تطعيم بين طلبتها تتجاوز 85%.

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي اعتمدت العودة إلى نظام التعليم الصفي لطلبة المدارس الحكومية والخاصة على مجموعتين، بدأت أولاهما (الصفوف من الأول للخامس وطلبة الصف الثاني عشر) العودة للمدارس في الـ24 من يناير الجاري، فيما تبدأ المجموعة الثانية «الصفوف من السادس إلى الحادي عشر» في العودة ابتداءً من اليوم.

• %44 نسبة الطلبة المطعمين في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات في أبوظبي.

• 4 مستويات لتصنيف المدارس في أبوظبي بناء على نسب التطعيم.

التعليم والمعرفة:



• المدارس التي ستحقق نسب التطعيم المستهدفة ستحصل على العديد من المميزات، منها تخفيف متطلبات التباعد الجسدي، ومتطلبات الكمامات.

شروط عودة الطلبة

ألزمت دائرة التعليم والمعرفة طلبة المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية والطلبة أصحاب الهمم بتقديم نتيجة فحص سلبية للكشف عن فيروس «كوفيد-19» بمدة صلاحية لا تزيد على 96 ساعة، بغض النظر عن حالة تطعيمهم.

كما ألزمت الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس بتوقيع إقرار العودة من السفر.

وألزمت العائدين من السفر خلال أسبوعين (قبل تاريخ دخولهم للمدرسة) بتقديم نتيجة فحص سلبية أجريت في اليومين الأول والسادس من تاريخ عودتهم من السفر، إلى جانب نتيجة فحص سلبية بصلاحية لا تزيد على 96 ساعة من تاريخ دخولهم المدرسة.

وأكدت الدائرة أن الطلبة سيخضعون لفحص الكشف عن فيروس «كوفيد-19» كل 14 يوماً.

ويشمل ذلك الطلبة دون سن الـ16 عاماً، بغض النظر عن حالة تطعيمهم، والطلبة المطعمين والمعفيين (من سن 16 عاماً فما فوق)..

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