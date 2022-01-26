«التعليم والمعرفة»: بعثات دراسية للطلبة المواطنين في 65 تخصصاً

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة، عن توفير بعثات دراسية للطلبة الإماراتيين المتفوقين في أفضل 150 جامعة عالمية في 65 تخصصاً في 10 مجالات، عبر برنامج بعثات أبوظبي الذي يوفر تخصصات متميزة غير متوافرة لدى أي برنامج ابتعاث آخر، مشيرة إلى تخصيص مسار إجراءات سريعة للطلبة المقبولين في أفضل 20 جامعة بالعالم.

وأوضحت الدائرة أن برنامج بعثات أبوظبي، يمكّن الطلبة الإماراتيين المتفوقين من مواصلة رحلتهم التعليمية في إحدى الجامعات العالمية الرائدة، والاستفادة من الميزات والمكافآت التي يقدمها البرنامج، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف الطلبة الإماراتيين المتميزين في الصف الـ12 وطلبة الجامعات الذين لا تتجاوز أعمارهم 24 سنة، مشيرة إلى وجود خمس مراحل للبرنامج تبدأ بالتسجيل، والاختبارات السيكومترية، وإجراء المقابلات، والإعلان عن أسماء المقبولين، وجلسات تعريفية للطلبة المبتعثين قبل مغادرتهم.

وتندرج التخصصات الـ65، تحت 10 مجالات تشمل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والطب البيطري، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال والقانون، والتعليم، والهندسة والبناء والتصنيع، والصحة والرفاهية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء، والخدمات، بالإضافة إلى العلوم الاجتماعية والسلوكية.

ويوفر برنامج بعثات أبوظبي للطلبة المتميزين الدعم المالي والتطوير الوظيفي طويل الأمد للطلبة المقبولين، شرط أن تكون دراستهم ضمن إحدى التخصصات التي يغطيها البرنامج وفي المجالات الأكاديمية التي تتماشى مع احتياجات القطاعات ذات الأولوية لحكومة أبوظبي، والتي تشمل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والطب البيطري، وإدارة الأعمال والقانون، والهندسة والتصنيع والبناء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء، والصحة والرفاهية والعلوم الاجتماعية والسلوكية.

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