"الإمارات للتعليم" توجه بتفعيل نظام الرد على التظلمات حول درجات الطلبة

المصدر: أمين الجمال - دبي

وجهت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي مديري المدارس الحكومية ببدء تفعيل نظام الرد على طلبات مراجعة الدرجات أو التظلمات في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في مختلف المواد الدراسية.

كما دعت المؤسسة مديري المدارس إلى تسجيل الدخول على رابط منصة البيانات الذكية التابعة لمجمّع البيانات الذكي في المؤسسة للتمكّن من تقديم طلبات المراجعة في حال وجدت.

وأعلنت المؤسسة أخيراً، نتائج الطلبة في الحلقات الأولى والثانية والثالثة، فيما صدرت نتائج الحلقة الثانية اليوم الثلاثاء، على أن تصدر نتائج طلبة الحلقة الأولى يوم غد الأربعاء في الساعة الثالثة بعد الظهر.

ووجهت "تعليم" الإدارات المدرسية باستقبال أية ملاحظات على النتائج من قبل الطلبة أو أولياء الأمور، لغاية 21 يناير 2022 كحد أقصى عبر قنوات التواصل المعتمدة.

وشددت المؤسسة أن مراجعة النتائج تتم بين إدارة المدرسة والمؤسسة فقط، من دون الحاجة إلى زيارة أولياء الأمور لمقر المؤسسة أو فروعها. وستتواصل المؤسسة بشكل مباشر مع مدراء المدارس عبر قنوات التواصل المعتمدة.

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