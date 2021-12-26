«المعرفة»: قرار العطلة الأسبوعية يسري على الطلبة والكوادر المدرسية

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن قرار تطبيق الإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد، ونهاية دوام الجمعة في موعدٍ أقصاه 12 ظهراً، حسب قرار الحكومة بتغيير العطلة الأسبوعية، يسري على كل من الطلبة والكوادر المدرسية في المدارس الخاصة بإمارة دبي.

وأشارت الهيئة إلى أن اليوم الأول من دوام المدارس في عام 2022 سيكون الإثنين الثالث من شهر يناير المقبل، موضحة أنه يُسمح بالمرونة لضمان قدرة المدرسة على الإيفاء بمتطلبات المنهاج التعليمي الذي تطبقه، وينبغي للمدارس كافة إبلاغ الهيئة بساعات دوامها المحدثة.

وذكرت أنه يمكن للمدرسة إنهاء دوامها يوم الجمعة قبل الساعة 12 ظهراً، مشددة على عدم السماح باستمرار دوام المدارس إلى ما بعد 12 ظهراً من يوم الجمعة.

وأفادت بأن قرار تبكير الدوام المدرسي اليومي أو تأخيره بعد استشارة أولياء أمور الطلبة، يعود إلى الإدارة المدرسية.

وأصدرت الحكومة الاتحادية، أخيراً، قراراً يقضي بتغيير نظام العمل الأسبوعي لموظفي الحكومة والمدارس، ليصبح الدوام أربعة أيام ونصف اليوم، من الإثنين إلى الجمعة، على أن يكون الدوام يوم الجمعة حتى 12 ظهراً، ويبدأ العمل بهذا القرار من بداية شهر يناير المقبل.

ويختتم طلبة المدارس الحكومية والخاصة بغض النظر عن المنهاج الدراسي، إجازة الفصل الدراسي الأول «إجازة الشتاء»، يوم الخميس 30 من شهر ديسمبر الجاري، ويستهل الطلبة دراستهم في الفصل الدراسي الثاني، يوم الثالث من يناير المقبل (الإثنين).

ويبلغ عدد أيام التمدرس في العام الدراسي الجاري، 186 يوماً لجميع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، بينما يُشترط ألا يقل الحد الأدنى لعدد أيام التمدرس في التقويم الدراسي 2022 الإمارات عن 182 لبقية المدارس الأخرى، وألا تكون نهاية العام قبل 30 يونيو 2022.

• قرار تبكير الدوام أو تأخيره يعود إلى الإدارة المدرسية بعد استشارة أولياء أمور الطلبة.

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