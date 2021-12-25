ميكروسكوب.. في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

حققت جامعة الإمارات إنجازات عدة في مجال البحث العلمي، وبراءات الاختراع المسجلة والتمويل الداخلي والخارجي للمشاريع البحثية، إضافة إلى التعاون البحثي مع المؤسسات الدولية والعلمية والذي يصل إلى نسبة 68%.

وتواكب الجامعة عبر استراتيجية شاملة للبحث والابتكار، متطلبات الذكاء الاصطناعي، وطرح برامج علمية مبتكرة، وذلك من خلال دعم جهود البحث العلمي النوعي والابتكارات والمشروعات في مجال الفضاء، وإعداد جيل من الخريجين المؤهلين.

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