327 مشاركاً يتنافسون في جوائز «حمدان بن راشد التعليمية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت المرحلة الثانية من برنامج التحكيم المركزي للدورة 24 من جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وفق رئيس ومنسق عام لجان التحكيم في الجوائز، الدكتور علي الكعبي، الذي أشار إلى أن عمليات التحكيم بدأت منذ أكتوبر الماضي، حيث تم استقبال 375 مشاركة تأهّل منها 327 إلى برنامج التحكيم المركزي الذي ينقسم إلى مرحلتين: الأولى منه نظرية والثانية ميدانية. وأضاف أن التحكيم الميداني بدأ من خلال المقابلات والزيارات الميدانية الافتراضية ومن المقرر أن ينتهي في ديسمبر الجاري.

ويتم خلال المرحلة الثانية من برنامج التحكيم المركزي بحث الجوانب المتعلقة بالمرشحين، حيث يحرص برنامج التحكيم المركزي على ضمان سير مراحل الجوائز وفق أفضل المعايير العالمية، بما يعكس مكانة الجوائز الرائدة على مستوى المنطقة والعالم.

وقال نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الدكتور جمال المهيري، إن المؤسسة تحرص من خلال عملية التحكيم المركزي على إجراء بحث مستفيض لكل مشارك على حدة وفق معايير موحّدة وبأقصى درجات الشفافية والموضوعية.

وتابع: «نهدف من خلال هذه الجوائز إلى دعم المنظومة التربوية وتحسين مخرجاتها، ونشر ثقافة التميز التعليمي بهدف تطوير التعليم والارتقاء بكامل مكونات العملية التعليمية وتأهيل الطلاب لمواكبة المتغيرات العالمية».

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