"التعليم والمعرفة" تعتمد السبت والأحد عطلة نهاية الأسبوع في جميع المدارس الخاصة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة، أنه ابتداءً من يناير 2022، تطبّق المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية النظام الجديد للعمل الأسبوعي المعتمد من قبل حكومة أبوظبي، مشيرة إلى أن أيام الدراسة ستكون من الإثنين وحتى الخميس (يوم كامل)، بالإضافة إلى يوم الجمعة (نصف يوم)، فيما ستكون عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد.

وأبلغت المدارس الخاصة في أبوظبي، ذوي الطلبة، أنه وفقاً للقرار، سيتم تعديل الإجازة الأسبوعية بدءاً من الفصل الدراسي الثاني الذي كان من المفترض أن يبدأ في الثاني من يناير المقبل، لتكون العودة وأول يوم دراسي للفصل الثاني يوم الإثنين 3 يناير 2022، وأشارت المدارس إلى أنها في انتظار المزيد من التفاصيل من جانب دائرة التعليم والمعرفة، لتوضيح كيف سيتغير الأسبوع الدراسي بالضبط، وأنها بمجرد حصولها على هذه المعلومات ستقوم بإعلام ذوي الطلبة بالتفاصيل الكاملة لشكل اليوم الدراسي والتغييرات التي طرأت عليه.

وكان مسؤولون في مدارس خاصة قد أوضجوا لـ "لإمارات اليوم"، أنهم بصدد التشاور مع دائرة التعليم والمعرفة خلال الأيام المقبلة لتحديد عدد ساعات اليوم الدراسي في يوم الجمعة، ومدي إمكانية تطبيق الدوام المرن خاصة يوم الجمعة بحيث تبدأ الحصة الأولي في الثامنة وينتهي اليوم الدراسي في الثانية عشر، مع تحديد وقت الحصة والفاصل الزمني بين الحصص الدراسية، وما إذا كان سيكون هناك استراحة أم لا وما هي المدة الزمنية لها.

وأشاروا إلى أن الإجراءات التي سيتم الاستقرار عليها خلال فترة إجازة الشتاء، زمن اليوم الدراسي وما إذا كان سيتم زيادته لتعويض فارق النصف يوم الإضافي في العطلة الأسبوعية، أم سيتم تقليص زمن الحصة الدراسية نحو خمس دقائق ولتصبح 40 دقيقة بدلاً من 45 دقيقة بما يزيد عدد الحصص اليومية حصة ويضيف حصة يومياً بواقع 4 في الأسبوع "من الإثنين إلى الخميس"، لافتين إلى أن الدائرة ستقوم بإصدار دليل جديد لليوم الدراسي يوضح تقسيم اليوم والمواعيد وسيتم تزويد ذوي الطلبة به قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

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